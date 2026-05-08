ICONSPORT_364694_0398

A la ramasse avec Rennes et l’OL, il quitte la France

Mercato08 mai , 18:30
parGuillaume Conte
2
Considéré comme une valeur sure du championnat italien, Hans Hateboer n'a convaincu personne en France. Rennes et l'OL lui disent au revoir sans aucun regret.
Recrue surprise du Stade Rennais version Frédéric Massara - l’homme qui est pressenti pour occuper le poste de directeur sportif de l’OM -, Hans Hateboer n’a jamais réussi à convaincre en France. Aux Pays-Bas à ses débuts, puis lors de son long passage en Italie du côté de Bergame, où il est resté sept saisons, le défenseur néerlandais avait pourtant bouclé avec aplomb son couloir droit au point de tutoyer les sommets européens avec l’Atalanta.
A Rennes, il a rapidement disparu de la circulation après des débuts catastrophiques, avant de rejoindre l’OL en prêt cette saison. Une opération qui démontrait à quel point le club breton voulait s’en séparer, puisqu’il n’y avait pas d’option d’achat, et l’assurance qu’il ne remette plus les pieds au Roazhon Park. Son contrat se termine en effet le mois prochain, et le défenseur de 32 ans sera libre de se trouver un nouveau club.

Hateboer vers l'Eredivisie ?

Selon la presse néerlandaise, il n’y a aucune chance que l’OL le conserve. Même s’il a été utilisé avec les nombreuses absences au sein de l’effectif de Paulo Fonseca, son passage dans le Rhône n’aura pas été marquant. Zappé en Europa League, aligné surtout en Coupe de France et principalement remplaçant en Ligue 1, Hans Hateboer a vu son entourage démentir un retour à Groningen, son club formateur. Le FC Twente est en revanche sur les rangs en Eredivisie. Seule certitude, après ses performances en Ligue 1, les chances de le voir rester en France sont inexistantes, et le défenseur va désormais devoir se trouver un nouveau point de chute.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365797_0416
PSG

Luis Enrique et le PSG, la lune de miel prolongée jusqu'en 2030

ICONSPORT_365874_0001
Ligue 1

Lens - Nantes : les compos (20h45 sur Ligue1+)

ICONSPORT_364246_0139
OM

Sans directeur sportif, l’OM rêve d’un ancien du PSG

Chevalier ICONSPORT_361644_0476
PSG

PSG : Lucas Chevalier reçoit enfin une bonne nouvelle

Fil Info

08 mai , 20:00
Luis Enrique et le PSG, la lune de miel prolongée jusqu'en 2030
08 mai , 19:53
Lens - Nantes : les compos (20h45 sur Ligue1+)
08 mai , 19:30
Sans directeur sportif, l’OM rêve d’un ancien du PSG
08 mai , 19:00
PSG : Lucas Chevalier reçoit enfin une bonne nouvelle
08 mai , 18:00
La France encore plus forte, Messi n’en revient pas
08 mai , 17:35
Tchouaméni-Valverde, le Real annonce la sanction
08 mai , 17:30
Nantes : Injustement viré, il révèle les folles demandes de Kita
08 mai , 17:00
Se mettre au niveau du Havre, le nouvel objectif de l’OM
08 mai , 16:48
Officiel : Brest annonce le départ de Lorenzi

Derniers commentaires

Luis Enrique et le PSG, la lune de miel prolongée jusqu'en 2030

Changer d'entraîneur tous les ans non plus

Luis Enrique et le PSG, la lune de miel prolongée jusqu'en 2030

Prolonger ca porte pas chance

OM : McCourt drague cet homme qui pèse 23 milliards d’euros

Racheter un club ne veut pas dire investir, Racheter et investir c est deux choses différents , L OM ne cherche pas un racheteur, L OM cherche un investisseurs pour donner plus de moyen à mc court pour faire plus de choses,

L'OM a trouvé son directeur sportif, il sort d'un fiasco en Ligue 1

Ils vont chercher les plus mauvais de Rennes

PSG : Penalty refusé au Bayern, scandale dénoncé

@ titeuf : Et un arbitre Suisse-Allemand qui siffle un pénalty cadeau pour le Bayern à l'aller, alors que c'est Diaz qui fait faute et s'essuie les crampons sur la jambe de Pacho. https://uploads.disquscdn.com/images/627af58e126d1020e1931059dc7da7373872403049ad45185f683b1ff20bcba8.gif Et pour "Vitinha qui tire sur Neves"... regarde ma réponse à yooooo. Les gars, il faudrait que vous vous mettez à jour concernant les lois du jeu et les règles du foot avant de l'ouvrir à tort et à travers.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading