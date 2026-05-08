A la ramasse avec Rennes et l’OL, il quitte la France

Changer d'entraîneur tous les ans non plus
Prolonger ca porte pas chance
Racheter un club ne veut pas dire investir, Racheter et investir c est deux choses différents , L OM ne cherche pas un racheteur, L OM cherche un investisseurs pour donner plus de moyen à mc court pour faire plus de choses,
Ils vont chercher les plus mauvais de Rennes
@ titeuf : Et un arbitre Suisse-Allemand qui siffle un pénalty cadeau pour le Bayern à l'aller, alors que c'est Diaz qui fait faute et s'essuie les crampons sur la jambe de Pacho. https://uploads.disquscdn.com/images/627af58e126d1020e1931059dc7da7373872403049ad45185f683b1ff20bcba8.gif Et pour "Vitinha qui tire sur Neves"... regarde ma réponse à yooooo. Les gars, il faudrait que vous vous mettez à jour concernant les lois du jeu et les règles du foot avant de l'ouvrir à tort et à travers.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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Hans Hateboer (32) Transfervrij deze zomer, naar welke club gaat Hateboer?