50 millions d’euros, Manchester United fait pleurer le Real

Mercato22 oct. , 23:30
parCorentin Facy
A la recherche d’un milieu de terrain lors du précédent mercato, le Real Madrid avait coché le nom d’Angelo Stiller, sans finalement conclure l’arrivée du joueur de Stuttgart. Une piste qui pourrait être réactivée l’été prochain en dépit d’une forte concurrence.
Le mercato estival a été mouvementé au Real Madrid. Xabi Alonso n’est pas arrivé seul dans la capitale espagnole puisque Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras ou encore Franco Mastantuono ont signé chez les Merengue. Un mercato satisfaisant qui permet pour l’instant à la Maison Blanche de figurer en tête de la Liga et de réaliser un sans-faute en Ligue des Champions. Xabi Alonso a néanmoins un gros regret sur le précédent mercato, l’absence de recrutement au milieu de terrain.
L’ex-entraîneur du Bayer Leverkusen était favorable à un renfort dans ce secteur de jeu afin de compenser le départ de Luka Modric à l’AC Milan. Le nom d’Angelo Stiller avait été évoqué. Le milieu de terrain allemand de Stuttgart faisait quasiment l’unanimité dans la capitale espagnole mais après un mercato déjà très onéreux, le Real Madrid a finalement fait le choix de la raison et ne s’est pas positionné plus concrètement. Cette piste a été mise de côté mais n’a pas été refermée pour autant et le Real ne s’interdit pas une offensive l’été prochain pour Angelo Stiller.

Un duel MU-Real pour Angelo Stiller ?

La concurrence risque toutefois d’être rude puisque selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, Manchester United a également identifié le maestro de Stuttgart comme une cible potentielle l’été prochain. A en croire le spécialiste de Sky Sports, Manchester United « surveille toujours » le joueur et envisage sérieusement de formuler une offre pour le faire venir en juin prochain. Un transfert à 50 millions d’euros est évoqué pour Angelo Stiller, dont le profil plaît à de nombreux cadors européens. Le Real Madrid est donc prévenu, la porte est toujours ouverte pour Angelo Stiller mais il faudra faire vite et se positionner concrètement pour espérer rafler la mise. Car si la Premier League s’invite dans le dossier comme cela semble être le cas, les enchères risquent de vite monter au point de faire d’Angelo Stiller un joueur trop cher pour les finances du Real Madrid l’été prochain. 
