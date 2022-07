30 millions, c'est jackpot pour le Bayern et Mathys Tel !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Après des semaines d'âpres négociations, Mathys Tel devrait quitter le Stade Rennais pour rejoindre le Bayern Munich. Une opération qui va frôler le montant record de 30 millions d'euros pour un jeune joueur de 17 ans seulement.

Quand le Bayern Munich frappe à la porte, il est souvent difficile de résister au prestigieux club allemand que l'on soit un joueur ou un club. L'exemple concret va arriver avec le Stade Rennais et Mathys Tel. Le jeune homme de 17 ans est ardemment convoité par les Munichois depuis le début du mercato estival. Rennes a fermé la porte malgré des offres toujours plus élevées pour sa petite pépite de l'attaque. Cependant, le Bayern n'était pas disposé à lâcher le morceau aussi facilement et va faire plier les Bretons dans le dossier Tel.

30 millions pour Tel, record pour un mineur français

En effet, selon les informations de l'Equipe, Rennes et le Bayern Munich sont tombés d'accord pour un transfert de Mathys Tel en Bavière. L'opération est estimée à près de 30 millions d'euros, bonus inclus, pour le talent de 17 ans. Ce transfert est le plus onéreux en France pour un joueur de cet âge-là, dépassant les 25 millions d'euros déboursés par Monaco en 2018 pour le Lyonnais Willem Geubbels.

Mathys Tel va s'engager pour une durée de cinq ans avec le Bayern Munich, prenant place en attaque dans un effectif orphelin du Polonais Robert Lewandowski. Formé à Rennes et faisant partie des Français les plus prometteurs de sa génération, Mathys Tel n'a disputé que sept rencontres de Ligue 1 à ce jour, toutes la saison passée. Le récent champion d'Europe u17 rêve d'un destin doré au Bayern Munich comme beaucoup de joueurs français avant lui. Au vu du forcing opéré par Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, on peut penser que le polyvalent Tel puisse faire rapidement son trou en Bavière.