200 millions, Liverpool déchainé pour le mercato express

Liverpool se montre déjà très offensif au mercato. Les Reds vont mettre la main sur Jeremie Frimpong avant peut-être son coéquipier de Leverkusen Florian Wirtz. Le récent champion d'Angleterre pourrait dépenser plus de 200 millions d'euros dans les prochains jours.

Revenu sur le trône d'Angleterre après un championnat maîtrisé, Liverpool ne se contentera pas de ce succès. L'équipe entraînée par Arne Slot en veut bien plus la saison prochaine. Eliminés par le PSG dès les huitièmes de finale de Ligue des champions, les Reds veulent gagner plus qu'un seul trophée par an. Ils ont surtout besoin de compléter un effectif parfois un peu juste sur le plan quantitatif d'autant que Trent Alexander-Arnold s'en va. Un gros mercato est en préparation chez les Scousers avec la venue programmée du Néerlandais Jeremie Frimpong pour remplacer le latéral droit anglais.

Il n'est pas le seul joueur de Leverkusen visé par Liverpool. Le champion d'Angleterre est un candidat sérieux pour récupérer le prodige allemand Florian Wirtz. Ce dernier donne sa préférence aux Reds plutôt qu'au Bayern Munich. Si le prix de Frimpong devrait tourner autour des 40 millions d'euros environ, on dépasse largement les 100 millions d'euros pour le meneur de jeu de la Mannschaft. Une grosse facture qui pourrait encore augmenter selon le média anglais TeamTalk. En effet, Liverpool vise aussi l'arrière gauche hongrois Milos Kerkez qui évolue à Bournemouth.

