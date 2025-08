200 ME pour Vinicius Jr, Man United ne rigole pas

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Plus les jours passent et moins Vinicius Jr semble proche de prolonger son contrat au Real Madrid. Une situation qui pourrait pousser le club merengue à vendre le Brésilien.

Le Real Madrid compte bien renouer avec le succès la saison prochaine dans toutes les plus grandes compétitions. Xabi Alonso semble avoir décidé de confier les rênes de son équipe à Kylian Mbappé. Une situation qui ne convient pas totalement à Vinicius Jr. Le Brésilien aimerait une revalorisation salariale à la hauteur de celle du Français mais également une prolongation de contrat avec de grosses garanties. Son bail expire en juin 2027 et les choses commencent à se tendre entre le clan du joueur et le Real Madrid. Un accord semble très loin entre toutes les parties. De ce fait, un départ de Vinicius Jr pourrait bien arriver plus tôt que prévu...

Vinicius Jr, un avenir en Premier League ?

Selon les informations de Fichajes, l'ailier merengue ne manque pas de propositions. L'Arabie saoudite lui fait toujours les yeux doux mais c'est bien du côté de Manchester United que le Brésilien pourrait continuer sa carrière au plus haut niveau. En effet, le média espagnol affirme que les Red Devils sont prêts à envoyer une offre de 201 millions d'euros au Real Madrid pour s'attacher les services de Vinicius Jr. Reste à savoir si la destination séduirait le crack auriverde. La saison prochaine, les pensionnaires d'Old Trafford ne disputeront pas la Ligue des champions. Vinicius Jr devrait donc faire un sacrifice important en cas d'arrivée à Manchester United, surtout à un an de la Coupe du monde 2026. Mais tout reste ouvert dans le dossier du Brésilien, qui n'a jamais été autant sur le départ du Real Madrid. Et indirectement, Kylian Mbappé est lié à ses problèmes.