Le Real l’éjecte, la réponse osée de Vinicius

Jugé trop gourmand sur le plan financier, Vinicius Junior s’est éloigné d’une prolongation au Real Madrid. Ses dirigeants veulent maintenant le pousser vers la sortie. Mais ce n’est clairement pas la tendance donnée par le Brésilien dans sa dernière sortie médiatique.

Parti pour prolonger son contrat il y a encore quelques semaines, Vinicius Junior s’est mis dans une situation inconfortable. L’ailier du Real Madrid a fini par revenir sur l’accord initial afin de réclamer un salaire équivalent à celui de son coéquipier Kylian Mbappé. Sans surprise, sa demande n’a pas été appréciée au sein de la direction. Le club dirigé par Florentino Pérez ne compte pas céder sous la pression du Brésilien.

Résultat, le numéro 7 merengue ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. La Maison Blanche serait même ravie de le transférer avant qu’il n’arrive à un an de la fin de son bail l’été prochain. C’est dans ce contexte tendu que Vinicius Junior a pourtant juré fidélité et exemplarité à ses supérieurs. « J'en ai réalisé beaucoup, mais je suis loin d'avoir réalisé tous mes rêves, a confié Vinicius Junior au magazine GQ. Je veux remporter plus de trophées avec mon club, gagner les compétitions les plus importantes avec la sélection et continuer à inspirer la prochaine génération pour qu'elle croie en elle. »

Le modèle Vinicius

« Mon plus grand rêve, c'est de laisser un héritage qui dépasse le cadre du football, surtout avec tout le travail que j'effectue à travers ma fondation pour améliorer le système éducatif au Brésil. Je prends très au sérieux la responsabilité d'être un modèle. Être un modèle à suivre, c'est donner le bon exemple. J'essaie de rester concentré, d'être humble et de me souvenir d'où je viens. Au final, je veux montrer aux gens que tout est possible avec du travail et du respect », a conclu le Madrilène malgré les nombreuses critiques sur son comportement.