200 ME par an, Cristiano Ronaldo attend mieux

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Libre après la rupture de son contrat à Manchester United, Cristiano Ronaldo a reçu une énorme proposition de la part d’Al-Nassr. Le club saoudien serait prêt à lui offrir un salaire annuel à 200 millions d’euros. Mais pour le moment, l’international portugais attend une offre plus adaptée à ses objectifs.

Si Cristiano Ronaldo n’affole plus les cadors européens, sa cote reste particulièrement élevée sur d’autres continents. L’attaquant qui a rompu son contrat avec Manchester United plaît beaucoup en Major League Soccer et surtout en Arabie Saoudite, où le club d’Al-Nassr lui a transmis une offre gigantesque. On parle d’un salaire annuelle à 200 millions d’euros pour le quintuple Ballon d’Or. Le montant est énorme, et pourtant insuffisant pour convaincre le Portugais d’intégrer l’équipe entraînée par Rudi Garcia.

Ronaldo privilégie l'aspect sportif

En effet, le journaliste Piers Morgan, auteur de la récente interview de CR7 qui a tant fait parler, affirme que Cristiano Ronaldo reste déterminé à évoluer au plus haut niveau en Europe. « Il pense que s'il est bon pendant cette Coupe du monde, il obtiendra ce qu'il veut vraiment, à savoir un club qualifié pour la Ligue des Champions qui lui permettra d'améliorer son palmarès et sa trace dans l'histoire du football, a relayé le journaliste interrogé par le Daily Telegraph. Ce n'est pas une question d'argent à ce moment de sa carrière. »

« Cela se résume à une folle envie de jouer au football au plus haut niveau, de battre des records et de remporter des trophées, a poursuivi Piers Morgan, désormais considéré comme un proche du joueur. Et il l'a fait dans plus de pays que tout autre joueur dans l'histoire. » Pour le moment, Cristiano Ronaldo n’aurait reçu aucune proposition à la hauteur de ses ambitions. Mais l’attaquant de 37 ans compte bien s’offrir des admirateurs d’ici la fin de la Coupe du monde.