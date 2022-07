20 millions pour un crack anglais, le PSG proche du KO

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Âgé de 18 ans, Carney Chukwuemeka n'en finit plus de faire saliver les grands clubs européens. Le jeune talent anglais a vu son prix fixé par Aston Villa : 20 millions d'euros. Trois équipes répondent présent dont le PSG.

Dans le marché des transferts actuel, l'âge des joueurs n'a plus tellement d'importance et les prix peuvent vite s'envoler. Quelques matches voire un tournoi suffisent pour attirer les regards des plus grands clubs et ce n'est pas Carney Chukwuemeka qui dira le contraire. Le jeune milieu de terrain anglais a réalisé un solide Euro u19 en Slovaquie, en juin dernier. Une compétition remportée avec ses jeunes partenaires anglais qui lui ouvre maintenant toutes les portes en Europe. Un départ d'Aston Villa cet été est clairement envisagé d'autant que Chukwuemeka sera en fin de contrat en juin 2023.

Milan, Paris ou Barcelone pour Chukwuemeka

Trois prétendants sortent du lot pour accueillir le jeune prodige dans un futur proche. Le PSG et Luis Campos sont présents sur le dossier. Leurs principaux concurrents à ce stade sont le FC Barcelone et le Milan AC. La presse italienne est enthousiaste sur les chances rossoneri d'attirer Chukwuemeka, comme l'affirme notamment le média Sportmediaset. Le club lombard est « en lice pour signer le jeune adolescent ».

Reste maintenant à se mettre d'accord avec Aston Villa. Au vu de la forte concurrence sur le dossier, les Villans se montrent très gourmand et demandent 20 millions d'euros pour leur jeune pépite. Un prix élevé pour un joueur de 18 ans, ayant pris part à seulement 14 matches de Premier League et ne possédant plus qu'un an de contrat. De quoi faire réfléchir Milanais, Parisiens et Barcelonais, lesquels devront toutefois être réactifs pour ne pas se faire subtiliser Chukwuemeka sous le nez par l'un de leurs concurrents. Une situation tendue, une de plus pour le PSG au mercato.