Le Real Madrid s'inquiète pour Kylian Mbappé
Kylian Mbappé dans le doute

« Tôt ou tard, je devrais partir », Mbappé prévient Madrid

Mercato14 avr. , 17:30
parHadrien Rivayrand
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Le Real Madrid veut tirer le meilleur de Kylian Mbappé avant que le Français ne décide d’aller voir ailleurs. Car un départ de la capitale espagnole à l’avenir semble plus que probable pour un joueur qui a plein de rêves en tête.
Kylian Mbappé subit plus que jamais de la pression depuis quelques heures. Le Real Madrid reste en course pour un titre majeur cette saison avec la Ligue des champions. Mais les Madrilènes devront réaliser un exploit ce mercredi soir sur la pelouse du Bayern Munich. Mbappé sera donc attendu au tournant.
S’il affiche de bonnes statistiques avec le Real Madrid, l’ancien du PSG peine à faire l’unanimité au regard des résultats collectifs du Real Madrid depuis son arrivée. Le prodige de l’équipe de France ne compte pas se laisser abattre et entend tout donner pour aider son club, que ce soit maintenant ou dans le futur. Cependant, Mbappé n’a pas forcément prévu de terminer sa carrière dans la capitale espagnole.

Mbappé fait un aveu 

Lors d’un entretien accordé à GQ, le champion du monde 2018 a en effet livré une déclaration pleine d'honnêteté sur ses intentions : « Pour moi, c’est comme un cadeau de Dieu. Avoir la chance de vivre de ma passion, de jouer les meilleurs matchs, d’être dans le meilleur club du monde. Je suis toujours très reconnaissant d’être sur le terrain, de me lever chaque matin pour faire ce qui me rend heureux.
J’adore être sur le terrain et avoir l’impression de fouler la meilleure pelouse du monde, dans un pays qui, sur le plan footballistique, est l’un des meilleurs au monde. (…) Tôt ou tard, il me faudra partir. Les changements ne m’inquiètent pas, je veux suivre mon propre chemin ».

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À l’image de ce qu’il a fait à Monaco et au PSG auparavant, Mbappé veut marquer l’histoire du Real Madrid avant de quitter l’institution merengue. Mais il lui reste encore du chemin, puisqu’il n’a pas encore remporté la Liga, la Coupe du Roi, et surtout la Ligue des champions avec le club madrilène. De quoi faire tache sur son énorme palmarès au plus haut niveau.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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