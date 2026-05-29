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L'OL lui demande de partir, il accepte avec plaisir

OL29 mai , 20:30
parCorentin Facy
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En fin de contrat avec l’OL dans un an, Ainsley Maitland-Niles est poussé vers la sortie par le club rhodanien… pour le plus grand plaisir de l’ex-défenseur d’Arsenal, lequel est favorable à un départ.
Lyonnais depuis août 2023, Ainsley Maitland-Niles vient de boucler sa troisième saison dans la capitale des Gaules. Recruté libre en provenance d’Arsenal, le couteau suisse de 28 ans est une satisfaction de l’état-major de l’OL. Capable de jouer à plusieurs postes en défense et au milieu de terrain, Maitland-Niles a rendu de fiers services à Lyon malgré une irrégularité qui l’a sans doute empêché de viser plus haut dans sa carrière.

Maitland-Niles accepte de partir

A un an de la fin de son contrat, qui expire en juin 2027, il est cependant temps pour l’OL de se séparer de l’Anglais. Pour le club rhodanien, un départ cet été est nécessaire afin de récupérer une indemnité de transfert. Estimé à environ 10 millions d’euros, Maitland-Niles ne doit pas faire l’objet d’un départ libre dans un an pour Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger.
C’est la raison pour laquelle la direction lyonnaise pousse en faveur d’un départ depuis quelques jours. Ainsley Maitland-Niles ne se vexera pas. Et pour cause, TransferFeed nous apprend que l’ancien joueur d’Arsenal a fait le tour de son histoire à l’Olympique Lyonnais. Trois ans après son arrivée en France, le joueur de 28 ans est favorable à l’idée de retrouver son pays. Maitland-Niles cherche un club en Premier League et ne sera donc pas du tout contre un départ de l’OL dans les semaines à venir.
Une excellente nouvelle pour Lyon, qui sait qu’il est parfois difficile de se séparer de certains joueurs devenus indésirables, que ce soit en raison de leurs performances ou de leur situation contractuelle. Ce ne sera donc pas le cas d’Ainsley Maitland-Niles, lequel n’a pas du tout l’intention de mettre des bâtons dans les roues de la direction lyonnaise. Il ne reste plus qu’à trouver le club de Premier League qui acceptera de poser au moins 10 millions d’euros sur un joueur ayant porté à 5 reprises le maillot des Three Lions.
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Derniers commentaires

L'OM piégé, Greenwood bradé à moins de 50 ME

T’as pas encore compris que sa cote de popularité est à la limite de la ligne rouge? Donc t’es 80M personne ne les mettra et quand je disais qu’à 50M Max il partira je suis vraiment pas loin d’avoir eu raison 😉

L'OL lui demande de partir, il accepte avec plaisir

Joueur que j'aimais beaucoup avant, un talent énorme mais trop faible mentalement et trop fantasque. Un départ est la meilleure chose pour les deux parties

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C’est ta vie de parler comme un pauvre gueux

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Ils sont tellement minables que veux tu qu'ils disent. Ils savent très bien que leur niveau se situe en ligue 2

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Comme d'hab !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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