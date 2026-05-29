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L2 : Un nouveau club français vendu aux Américains

Ligue 229 mai , 20:00
parCorentin Facy
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Acheté par Ahmet Schaefer il y a sept ans, le Clermont Foot va passer dans les mains d’investisseurs franco-américains selon L’Equipe.
Treizième de Ligue 2 cette saison, le Clermont Foot 63 est en passe de changer d'ère. Sept ans après le rachat du club par Ahmet Schaefer, le club auvergnat est en passe d’être vendu, rapporte L’Equipe ce vendredi soir. Le quotidien national nous apprend qu’après de longs mois de négociation, un accord a été trouvé avec des investisseurs franco-américains. Le projet est mené par deux figures bien connus en France.
Jacques d’Arrigo, ex-directeur commercial des Girondins de Bordeaux avant le rachat du club par Gérard Lopez mais aussi ex-directeur général de l’Union Bordeaux-Bègles en rugby. L’autre personnalité connue du football français n’est autre que Baptiste Drouet. Ancien directeur du recrutement du FC Nantes, il deviendra après le rachat du club par les investisseurs franco-américains le nouveau directeur sportif du Clermont Foot 63. On ignore pour l’instant le montant du deal, alors que pour rappel, Ahmet Schaefer avait dépensé 4 millions d’euros pour acheter le club il y a sept ans.

Clermont va changer d'ère 

Par ailleurs, L’Equipe indique que l’ancien bras droit de Pablo Longoria à Marseille Stéphane Tessier était en lice pour tenter de racheter le club avec des investisseurs. Ce n’est donc pas l’ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille qui a raflé la mise. Reste maintenant à voir quels seront les moyens financiers et les ambitions des nouveaux patrons de Clermont, qui pourrait retrouver un projet sportif capable de placer le club comme un candidat à la Ligue 1 dans les années à venir.
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9
Lorient
45341112114851-3
10
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44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
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13
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