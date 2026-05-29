L2 : Un nouveau club français vendu aux Américains

T’as pas encore compris que sa cote de popularité est à la limite de la ligne rouge? Donc t’es 80M personne ne les mettra et quand je disais qu’à 50M Max il partira je suis vraiment pas loin d’avoir eu raison 😉
Joueur que j'aimais beaucoup avant, un talent énorme mais trop faible mentalement et trop fantasque. Un départ est la meilleure chose pour les deux parties
C’est ta vie de parler comme un pauvre gueux
Ils sont tellement minables que veux tu qu'ils disent. Ils savent très bien que leur niveau se situe en ligue 2
Comme d'hab !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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🚨💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ! 𝗟𝗘 𝗖𝗟𝗘𝗥𝗠𝗢𝗡𝗧 𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗘𝗦𝗧 𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘 𝗗'𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗨 ! 🤯❤️💙 Le projet est mené par 𝗝𝗮𝗰𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗱'𝗔𝗿𝗿𝗶𝗴𝗼, passé par Bordeaux et l'UBB (rugby). 𝗕𝗮𝗽𝘁𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗗𝗿𝗼𝘂𝗲𝘁 (ex-FC Nantes) devrait être le directeur