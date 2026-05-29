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Ali Abdi

Nice-ASSE : Les Verts contestent la présence d'Ali Abdi

Ligue 129 mai , 21:00
parMehdi Lunay
3
Ali Abdi est absent pour le match retour mais il n'en finit plus de faire parler. Le latéral tunisien a rejoint sa sélection après plusieurs jours de suspense. Cependant, l'AS Saint-Etienne a porté réclamation pour sa présence au match aller selon L'Equipe. L'ancien caennais avait obtenu l'autorisation de sa fédération en dernière minute pour jouer à Geoffroy-Guichard. La procédure des Verts a donc peu de chances d'aboutir.
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Derniers commentaires

L'OM piégé, Greenwood bradé à moins de 50 ME

T’as pas encore compris que sa cote de popularité est à la limite de la ligne rouge? Donc t’es 80M personne ne les mettra et quand je disais qu’à 50M Max il partira je suis vraiment pas loin d’avoir eu raison 😉

L'OL lui demande de partir, il accepte avec plaisir

Joueur que j'aimais beaucoup avant, un talent énorme mais trop faible mentalement et trop fantasque. Un départ est la meilleure chose pour les deux parties

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C’est ta vie de parler comme un pauvre gueux

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Ils sont tellement minables que veux tu qu'ils disent. Ils savent très bien que leur niveau se situe en ligue 2

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Comme d'hab !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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