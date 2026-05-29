Nice-ASSE : Les Verts contestent la présence d'Ali Abdi

Ali Abdi est absent pour le match retour mais il n'en finit plus de faire parler. Le latéral tunisien a rejoint sa sélection après plusieurs jours de suspense. Cependant, l'AS Saint-Etienne a porté réclamation pour sa présence au match aller selon L'Equipe. L'ancien caennais avait obtenu l'autorisation de sa fédération en dernière minute pour jouer à Geoffroy-Guichard. La procédure des Verts a donc peu de chances d'aboutir.