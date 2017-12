Vidéo : Le speech à voir et à écouter de Zé Roberto avant son dernier match

Dans : Video, Photo/Video, Foot Mondial.

A 43 ans, Zé Roberto a arrêté sa carrière après plus de 1000 matchs disputés en professionnels, notamment du côté du Real Madrid, du Bayern Munich, mais aussi de Santos, Gremio, Flamengo et Palmeiras. Une carrière bien remplie que le milieu gauche a terminé de fort belle manière avec son équipe de Palmeiras, et notamment ce discours très poignant dans le vestiaire avant son dernier match.