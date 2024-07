Brésil ‍: Un militaire tire sur un gardien de but (vidéo)

Scène incroyable dans le football brésilien, où le match de deuxième division de la région de Goias a dégénéré entre Gremio Anapolis et Centro Oeste. Les esprits se sont échauffés à l’issue de la rencontre, et un militaire sur le bord du terrain n’a rien trouvé de mieux que de tirer à bout portant sur le gardien local pour tenter de faire régner l’ordre à sa façon. Malgré une blessure spectaculaire causée par cette balle en caoutchouc, le joueur visé n’est pas en danger mais l’impunité avec laquelle le militaire a pu se comporter a tout de même de quoi choquer. La vidéo est visible ICI.

URGENTE: GOLEIRO É ATINGIDO POR TIRO NA DIVISÃO DE ACESSO



O goleiro do Grêmio Anápolis foi atingido por uma bala de borracha depois do jogo diante do Centro-oeste.



Ramon foi atendido, e está fora de perigo. O tiro teria sido disparado por um policial militar! pic.twitter.com/W1EzFOCxfa