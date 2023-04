Vidéo : But gag, il confond le ballon avec le point de pénalty

Dans : Video.

Par Guillaume Conte

But étrange en Suède ce dimanche en première division, avec une incroyable bourde d’Oliver Dovins, le gardien de Hammarby. Ce dernier, sur une passe en retrait, pense avoir contrôlé le ballon, qui file derrière lui. Avec le soleil, il prend le point de pénalty pour le ballon et le temps de s’en rendre compte, Traoré a filé pour ouvrir le score un but comme on en voit rarement.