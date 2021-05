L2 : Le TFC sort une vidéo pour motiver ses troupes !

Dans : Video, Ligue 2.

A quelques minutes du barrage entre le Toulouse FC et Grenoble, dont le vainqueur affrontera ensuite le 18e de Ligue 1 pour un ticket dans l'élite, le TFC a diffusé une vidéo afin de motiver un peu plus ses joueurs. Cette fois pas de discours dans le vestiaire comme l'avait fait en son temps Pascal Dupraz, mais un bel hommage à l'histoire du club et de la Ville Rose.