L1 ‍: La LFP sort un film et drague la « ‍Youth Culture ‍»

Dans : Video.

Par Guillaume Conte

La LFP a dévoilé la sortie d'une campagne publicitaire pour mettre en avant notre championnat en France et notamment à l'étranger, où la Farmers League a bien du mal à exister.

La football français, qui rêve de faire partie du Big 5 européen mais en est en réalité assez loin en terme de popularité, de suivi à l’étranger, de résultats européens et de moyens financiers, s’offre néanmoins une campagne de publicité offensive par le biais de la LFP. Ce jeudi, la Ligue de Football Professionnelle a décidé d’attaquer en dévoilant un petit film de marque « We Will Show You » afin de mettre en valeur le football français, notamment aux yeux de l’étranger et de nos voisins anglais, qui considèrent souvent la L1 comme une « Farmers League », une ligue d’amateur où il n’y a pas de concurrence, pas de haut niveau, et pas de clubs compétitifs en dehors du PSG.

We Will Show You - Football à la Française 🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/2JgGgLduBT — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 19, 2024

La Ligue a décidé d’y répondre avec ce film mettant en avant le côté populaire du football dans les clubs, et notamment la frénésie chez les supporters. Un clip terminé par l’apparition de Thierry Henry en pilote d’avion au-dessus de Monaco, preuve que la LFP a mis les moyens pour vanter les mérites de la Ligue 1. L’instance a d’ailleurs expliqué sa stratégie dans son communiqué de presse.

« Ainsi, la Ligue 1 McDonald’s ouvre un nouveau chapitre de son histoire dans le cadre du plan stratégique engagé il y a deux ans par Vincent Labrune et ses équipes autour de trois axes majeurs:

L’image : Transformer la perception du championnat, pour renforcer sa considération sur la scène nationale et internationale ;

L’expérience : Innover pour offrir un produit à la hauteur des attentes des fans et des nouveaux publics ;

La culture : Placer le football au carrefour de l’excellence et de la Youth culture », a fait savoir la LFP, pour qui la transformation de la Ligue 1 est en marche autour « d’une nouvelle histoire ».