Messi et Miami s’imposent, les gardiens de la MLS n’ont pas progressé

Absent des play-offs la saison passée, l’Inter Miami compte bien rectifier le tir avec la saison de MLS qui débute en ce moment. Pour le premier match, la formation de Floride s’est imposée 2-0 face au Real Salt Lake, avec notamment une passe décisive de Lionel Messi sur le premier but du match, signé Robert Taylor. Une nouvelle fois, les observateurs auront remarqué le niveau des gardiens de but du championnat américain, qui semblent porter des gants en mousse.

