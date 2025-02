Rafiki Saïd inscrit le but de l’année (vidéo)

Dans : Video.

Par Guillaume Conte

Troyes a battu Bastia ce vendredi soir, mais les spectateurs et téléspectateurs ne retiendront probablement que le splendide but de Rafiki Saïd qui a absolument tout fait sur l’ouverture du score de l’ESTAC. Un contrôle du bout du pied, une touche supplémentaire pour se lever le ballon et un splendide retourné acrobatique qui est allé dans la lucarne opposé du gardien corse.