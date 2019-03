LdC : « Ici c’est Manchester », Evra et Pogba incendient le Parc des Princes

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Même les supporters les plus fervents de Manchester United n’en menaient pas large après le match aller.

Le PSG avait les faveurs des pronostics, surtout que les Red Devils se présentaient au Parc des Princes avec une équipe B et des jeunes joueurs dont certains n’avaient jamais connu la Coupe d’Europe… Et pourtant, l’exploit a été réalisé par le club anglais, qui s’est imposé 1-3 à Paris et laisse donc le PSG en proie à ses incroyables doutes au niveau européen. Si la douche froide est terrible pour les joueurs de Thomas Tuchel, le clan des « Frenchies » de MU n’a pas caché sa joie après le dernier but des leurs.

Patrice Evra et Paul Pogba, suspendu, très proches depuis leur passage commun en équipe de France et à la Juventus, ont forcément fait partager cela à leurs abonnés, avec une joie débordante qui a détonné avec la morosité ambiance dans les loges du Parc des Princes. Connaissant les deux personnages, ce n’est pas ça qui les a arrêtés une seconde de jubiler de manière bien distincte.