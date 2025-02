CdF ‍: Le gardien de Dunkerque marque et élimine Lille (vidéo)

Dans : Video.

Par Guillaume Conte

Match complètement fou à Lille ce mardi soir, où le LOSC pensait avoir fait le plus difficile en ouvrant le score. Mais Dunkerque a égalisé à la dernière seconde des arrêts de jeu (1-1), et le scénario s’est reproduit dans la séance de tirs au but. Menés, les pensionnaires de Ligue 2 sont revenus dans cet exercice pour s’imposer grâce à la tentative de Ewen Jaouen, leur gardien de but déjà héroïque pendant toute la rencontre.