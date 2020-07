Foot01 News : Thiago SILVA prolongé ? BOUDJELLAL-AJROUDI en justice, MESSI vers l'ARGENTINE ?

Dans : Video.

Le journal de Foot01 est à suivre ce mercredi 22 juillet avec le tour de l’actualité du football.

Sur la chaîne Youtube de Foot01, nous évoquons un possible retournement de situation dans le dossier Thiago Silva. À la sortie du match face au Celtic, Thomas Tuchel a donné une lueur d'espoir aux fans du brésilien. Alors qu'il disait au revoir pour ce qui semblait être la dernière fois au Parc des Princes, le défenseur pourrait finalement prolonger.

L'OM qui assigne le duo Boudjellal-Ajroudi en justice. Le motif : les deux principaux acteurs du projet de rachat du club feraient campagne seulement pour déstabiliser l'OM. Dans un communiqué, le club phocéen a déclaré que Boudjellal et Ajroudi ne feraient ça que pour leurs notoriétés personnelles, et qu'il n'y avait rien de concret dans ce projet basé sur des tromperies et des mensonges.

Malgré tout, l'OM poursuit son mercato. Le club olympien a annoncé sa deuxième recrue estivale. Il s'agit de Leonardo Balerdi, qui débarque sur la Canebière en prêt avec option d'achat à hauteur de 14 millions d'euros. En manque de temps de jeu à Dortmund, le défenseur argentin espère se relancer dans la cité phocéenne.

Et dans le même temps, André Villas-Boas a enterré la rumeur M'baye Niang. Selon le technicien portugais, il n'a jamais été question de le recruter. Le club ne dispose ni du pouvoir financier, ni de l'intérêt de l'arracher au Stade Rennais.

Laurent Blanc encore plus proche de Barcelone. Un départ de Quique Setién en fin de saison est plus que probable. Après la Ligue des Champions, la direction catalane prévoit de le remercier. Et la priorité du Barça reste Xavi. Cependant, il serait compliqué de le faire revenir au Camp Nou cet été. Ainsi, les dirigeants cherchent un entraîneur pour un contrat de seulement un an. Une contrainte que le champion du monde 98 est prêt à accepter.

Et enfin Lionel Messi dont l'avenir est toujours incertain. Ayant rompu les négociations autour d'une prolongation au Barça, personne ne sait ce que va faire la Pulga. Mais Fernando Gago a une piste. Connaissant très bien le numéro 10 qu'il a cotoyé en sélection, l'ancien du Real Madrid envisage un retour en Argentine pour Messi. Au Newell's Old Boys plus précisément. À 33 ans, le 6 fois Ballon d'Or pourrait bien quitter l'Europe et retourner dans son pays natale pour y vivre une fin de carrière tranquille.

