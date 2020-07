Foot01 News : NEYMAR prévient l'OL, AJROUDI propose un deal à McCourt, grosse recrue pour NICE

Dans : Video.

Le journal de Foot01 est à suivre ce jeudi 30 juillet avec le tour de l’actualité du football.

Nous évoquons Neymar confiant et heureux avec le PSG. Véritable fer de lance des bleus et rouges, le meneur de jeu du PSG n'a jamais emblé aussi prêt et déterminé avec Paris. Il a d'ailleurs envoyé un message à l'OL. Lui et son équipe sont prêts. Ils veulent tout rafler, à commencer par la Coupe de la Ligue, et conclure en beauté avec la Ligue des Champions.

Leonardo qui se positionne sur le dossier Thiago Alcanatara. Le Bayern est vendeur. Et encore mieux, le joueur est bradé. La direction n'en réclame que 30 millions d'euros. Une aubaine pour le directeur sportif du PSG, toujours à la recherche d'un bon milieu de terrain. Une offre a déjà été posée sur le bureau des dirigeants bavarois en provenance de Paris : 32 millions d'euros. Mais la concurrence est rude. Le Barça et Liverpool sont aussi intéressés par l'espagnol.

Vers une entente entre Ajroudi et McCourt ? Alors que Mourad Boudjellal est prêt à se retirer du projet pour ne pas nuire à l'OM, l'homme d'affaire franco-tunisien tenterait une autre approche auprès du propriétaire américian. Quitte à ne pas racheter le club phocéen, autant entrer au capital. Une bonne idée pour Stéphane Cohen, co-fondateur de la banque d'affaire Wingates et associé de Mohamed Ajroudi. Le club perd beaucoup d'argent et Ajroudi pourrait servir de source de revenus. Une affaire encore loin d'être conclue.

Rony Lopes débarque en Ligue 1. Le joueur du FC Séville est prêté un an à l'OGC Nice. Le portugais n'a jamais vraiment fait sa place dans le club andalou. Le joueur de 24 ans a été charmé par le projet sportif de Patrick Vieira, qui veut monter une équipe solide pour jouer le haut du tableau de Ligue 1. Et surtout, pour aller le plus loin possible en Europa League.

Et enfin Zlatan Ibrahimovic qui envoie le Milan AC en Europe. Sur la pelouse de la Sampdoria, le club milanais s'est imposé sur le score de 4 buts à 1. Une victoire qui les fait monter à la 6e place du classement de Serie A, et qui valide leur ticket pour l'Europa League. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive pendant la rencontre, Zlatan a largement contribué à la qualification européenne de son équipe. Et encore mieux, il est maintenant le seul joueur de l'histoire à avoir inscrit au moins 50 buts avec les deux clubs de Milan. En tout juste une moitié de saison, Ibra a totalement métamorphosé le club du mythique Paolo Maldini. Le tout, à 39 ans.