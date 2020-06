PSG : FIFA 21 se dévoile, Mbappé en superstar !

Dans : Photo/Video.

EA Sports a dévoilé les premières images de FIFA21, et Kylian Mbappé en est l'une des stars.

Habituellement à ce moment de l’année, la saison de football est déjà terminée en ce qui concerne les clubs, et le marché des transferts commence à battre son plein. Avec la pandémie de Covid-19, la situation a totalement changé. Mais les habitudes reprennent progressivement, et EA Sports a décidé de faire saliver les nombreux fans du jeu FIFA en dévoilant les premières images de la prochaine édition, qui ne sortira qu’à l’automne. Et dans un club mélangeant également du jeu de foot US Madden, Electronic Arts a ainsi permis d’apercevoir Kylian Mbappé en vedette du premier FIFA des consoles nouvelle générations, à savoir la Xbox Series X de Microsoft et la PS5 de Sony qui débarqueront pour Noël.

L’attaquant du PSG est ainsi montré en train de tirer un pénalty pour son club, et cette bande annonce permet aussi d’apercevoir Virgin Van Dijk de Liverpool ou Eden Hazard du Real Madrid. De quoi faire patienter les fans jusqu’à la prochaine communication, qui ne sera effectuée qu’au mois d’août. Des premiers détails seront alors dévoilés en ce qui concerne le gameplay et les nouveautés de cette édition 2021.