Notes de FIFA19, le ras-le-bol des stars !

C’est toujours un moment attendu après la rentrée par les passionnés de football et de jeux vidéos, le prochain opus de FIFA est en cours de finalisation. Et comme souvent, le jeu d’EA Sports se fait un peu de publicité en dévoilant les notes des meilleurs joueurs, dans un jugement parfois contesté.

On se souvient que Benjamin Mendy avait râlé il y a un an en voyant qu’il ne montait pas bien haut, et ainsi de suite. Alors, cette année, FIFA19 a décidé de prendre les devants en montant cette publicité où on voit de nombreuses stars du football se prêter au jeu en contestant officiellement les notes qui leur sont attribuées. Un brin d'humour et d'auto-dérision qui ne fait pas de mal.