Yaser Asprilla, le nouveau coup de folie de l'OM

Toujours en quête d'un ailier droit gaucher pour apporter de la concurrence à Mason Greenwood et une option supplémentaire à Roberto De Zerbi, l'OM s'intéresse de près à la situation délicate de Yaser Asprilla du côté de Gérone.

Le mercato hivernal est bel et bien l'occasion pour l' Olympique de Marseille de saisir des opportunités - comme il est coutume de dire lorsqu'on parle de la fenêtre de janvier - dans l'optique de mieux aborder la deuxième moitié de la saison. Alors que le trio De Zerbi - Benatia - Longoria échange très régulièrement sur les meilleurs moyens de renforcer l'effectif, tous les trois s'accordent à dire qu'il faut que Mason Greenwood ait une doublure en vue des nombreuses échéances à venir d'ici à l'été prochain. Depuis plusieurs semaines, différentes pistes sont explorées, comme celle menant à Anis Hadj Moussa , mais aucune d'entre elles n'a encore été au bout. Toujours à la recherche de cibles intéressantes, l'OM suit de près la situation de Yaser Asprilla, l'ailier colombien de Gérone.

Yaser Asprilla, la pépite à relancer

En manque de confiance du côté de Gérone, un des clubs européens appartenant au City Football Group, Yaser Asprilla garde une cote intéressante sur le marché des transferts du fait de son profil et de son âge. A 22 ans, l'ancien joueur de Watford est fort de son pied gauche et a tapé dans l'œil de la direction phocéenne, apprend-on de la part du journaliste Pipe Sierra. Ce dernier affirme que le départ de l'international colombien est imminent, alors que ses dirigeants reconnaissent que son potentiel n'est pas pleinement exploité à Gérone. L'OM fait donc partie des clubs qui ont pris des renseignements, mais devra faire face à la concurrence prestigieuse de West Ham, de l'Ajax Amsterdam, du Celtic FC ou d'écuries portugaises et allemandes.

Depuis le début de la saison, Yaser Asprilla a disputé 17 matchs, pour un temps de jeu moyen de seulement 45 minutes, et a inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive. Des statistiques qui ne sont pas pleinement révélatrices de son talent, mais qui pourront faire l'affaire dans un contexte différent et dans l'optique d'assurer dans un premier temps la rotation avec Mason Greenwood. Transfermarkt évalue d'ailleurs sa valeur marchande à 12 millions d'euros, bien qu'elle soit en nette décroissance depuis son arrivée à Gérone en août 2024 contre un chèque de 18 millions d'euros.