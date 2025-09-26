Vincent Duluc demande pardon aux supporters de l’OM

A la mi-temps 0 a 0 je signe mais vu ton pronostic cela me laisse de l espoir 🤣
Depuis quand un Qatarix me dit tais toi ? Le ralenti fut montré dans la chaîne de la L1 donc est que tu as cette chaîne ? Tout le monde le voit le HJ vu que l attaquant par avant donc pourquoi tu l a ramené le troll
tais toi. A chaque hors jeu on montre bien le ralenti. ne viens pas raconter des balivernes
Un tres beau match avec une equipe de Strasbourg qui joue de la meme façon que nous 2 équipes qui ont beaucoup donné dans le jeu, le pressing haut et l intensité La 2 eme mi temps sera décisive, est ce qu on a un meilleur banc avec Pavard ( vu les jaunes), Greenwood, Auba et peut etre Vaz ? Pour le moment a la mi-temps, le match nul est juste
Chuuut malheureux tu vas hérisser le poil des noeunoeuds qui achètent le maillot de nos adversaires plutôt que de manger 😄
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
