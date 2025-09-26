un nouveau velodrome en 3 ans l om voit grand velodrome 12 394804

Vincent Duluc demande pardon aux supporters de l’OM

OM26 sept. , 20:00
parEric Bethsy
Présent au Vélodrome pour le Classique lundi soir, Vincent Duluc ne regrette pas d’avoir assisté à la victoire de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain (1-0). Le journaliste de L’Equipe a été bluffé par la ferveur des supporters marseillais.
Entre Vincent Duluc et les supporters de l’Olympique de Marseille, la semaine avait très mal commencé. Le journaliste de L’Equipe avait profité de son édito dans le quotidien pour piquer les fans olympiens, selon lui ravis d’assister au Classique lundi soir pour oublier le sacre du Parisien Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. De quoi provoquer une polémique chez les fidèles du Vélodrome. Un scandale peut-être atténué par les récents propos de notre confrère prêt à faire son mea culpa sur la réputation du public phocéen.
« Je ne me souvenais pas avoir entendu autant de bruit dans un stade français depuis des années, a commenté Vincent Duluc après le Classique au Vélodrome. Oui, il y a eu le barrage France-Ukraine (3-0) en novembre 2013 au Stade de France, oui, et quelques autres soirées, quand même, comme un OL-Monaco (6-1) de fin de saison assez incandescent, en 2016. Mais, lundi, pour la première fois depuis un voyage à Besiktas où j’avais mis des bouchons d’oreille pour essayer de m’entendre réfléchir, je suis sorti d’un stade avec des acouphènes. »

Ligue 1

22 septembre 2025 à 20:00
Olympique Marseille
1
0
Match terminé
Paris Saint Germain
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
89
ENTRE
I. Mbaye
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
79
ENTRE
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
A. Gouiri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
78
ENTRE
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
T. Weah
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
« Dans le vacarme du Vélodrome, il y avait 14 ans de frustration et d’attente, ainsi que la revanche sur la meilleure équipe d’Europe, et sur un rival qui ne l’est plus vraiment, sur la durée. Il m’est arrivé de penser qu’on exagérait avec le public marseillais, qu’il était trop versatile, qu’il était trop facile de le réduire au silence au moindre but visiteur. Mais l’ambiance du Clasico, lundi, restera un grand souvenir. Il n’y a donc pas que le jeu, dans la vie », a conclu le journaliste du quotidien sportif.
Articles Recommandés
Le Parc des Princes accueillera l'Equipe de France ce mardi soir
PSG

Un Lyonnais se rapproche du PSG, ça passe mal

ita rabiot chouchou d allegri il est oblige de jouer iconsport 269285 0445 398525
OM

Rabiot a failli quitter l’OM plus vite que prévu

ICONSPORT_271421_0333
Paris FC

Viré ou pas, le Paris FC sera sans pitié

Rémy Vercoutre
OL

« On n’a rien à te reprocher », l’OL l’a viré sans raison

Fil Info

21:30
Un Lyonnais se rapproche du PSG, ça passe mal
21:00
Rabiot a failli quitter l’OM plus vite que prévu
20:40
Viré ou pas, le Paris FC sera sans pitié
20:20
« On n’a rien à te reprocher », l’OL l’a viré sans raison
19:52
Strasbourg - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)
19:40
Ballon d'Or : Les votes dévoilés, Dembélé a roulé sur Lamine Yamal
19:20
ASSE : Ekwah divorce et quitte Saint-Etienne
19:00
« L’OM a battu une équipe à un milliard » : Benatia recadre le PSG
18:40
TV : Strasbourg - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

Strasbourg - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

A la mi-temps 0 a 0 je signe mais vu ton pronostic cela me laisse de l espoir 🤣

Strasbourg - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Depuis quand un Qatarix me dit tais toi ? Le ralenti fut montré dans la chaîne de la L1 donc est que tu as cette chaîne ? Tout le monde le voit le HJ vu que l attaquant par avant donc pourquoi tu l a ramené le troll

Strasbourg - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

tais toi. A chaque hors jeu on montre bien le ralenti. ne viens pas raconter des balivernes

Strasbourg - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Un tres beau match avec une equipe de Strasbourg qui joue de la meme façon que nous 2 équipes qui ont beaucoup donné dans le jeu, le pressing haut et l intensité La 2 eme mi temps sera décisive, est ce qu on a un meilleur banc avec Pavard ( vu les jaunes), Greenwood, Auba et peut etre Vaz ? Pour le moment a la mi-temps, le match nul est juste

« L’OM a battu une équipe à un milliard » : Benatia recadre le PSG

Chuuut malheureux tu vas hérisser le poil des noeunoeuds qui achètent le maillot de nos adversaires plutôt que de manger 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading