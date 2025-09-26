Vincent Duluc demande pardon aux supporters de l’OM

Présent au Vélodrome pour le Classique lundi soir, Vincent Duluc ne regrette pas d’avoir assisté à la victoire de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain (1-0). Le journaliste de L’Equipe a été bluffé par la ferveur des supporters marseillais.

Entre Vincent Duluc et les supporters de l’Olympique de Marseille , la semaine avait très mal commencé. Le journaliste de L’Equipe avait profité de son édito dans le quotidien pour piquer les fans olympiens, selon lui ravis d’assister au Classique lundi soir pour oublier le sacre du Parisien Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. De quoi provoquer une polémique chez les fidèles du Vélodrome. Un scandale peut-être atténué par les récents propos de notre confrère prêt à faire son mea culpa sur la réputation du public phocéen.

« Je ne me souvenais pas avoir entendu autant de bruit dans un stade français depuis des années, a commenté Vincent Duluc après le Classique au Vélodrome. Oui, il y a eu le barrage France-Ukraine (3-0) en novembre 2013 au Stade de France, oui, et quelques autres soirées, quand même, comme un OL-Monaco (6-1) de fin de saison assez incandescent, en 2016. Mais, lundi, pour la première fois depuis un voyage à Besiktas où j’avais mis des bouchons d’oreille pour essayer de m’entendre réfléchir, je suis sorti d’un stade avec des acouphènes. »

Ligue 1 22 septembre 2025 à 20:00 Olympique Marseille 1 0 Match terminé Paris Saint Germain Chronologie Composition Statistiques Carton jaune 90 ’ M. Murillo Bermudez Olympique Marseille Remplacement 89 ’ ENTRE I. Mbaye Paris Saint Germain SORT G. Ramos Paris Saint Germain Remplacement 79 ’ ENTRE B. Nadir Olympique Marseille SORT A. Gouiri Olympique Marseille Remplacement 78 ’ ENTRE M. Murillo Bermudez Olympique Marseille SORT T. Weah Olympique Marseille Voir Les Détails Complets Du Match

« Dans le vacarme du Vélodrome, il y avait 14 ans de frustration et d’attente, ainsi que la revanche sur la meilleure équipe d’Europe, et sur un rival qui ne l’est plus vraiment, sur la durée. Il m’est arrivé de penser qu’on exagérait avec le public marseillais, qu’il était trop versatile, qu’il était trop facile de le réduire au silence au moindre but visiteur. Mais l’ambiance du Clasico, lundi, restera un grand souvenir. Il n’y a donc pas que le jeu, dans la vie », a conclu le journaliste du quotidien sportif.