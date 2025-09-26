Vidéo : Le but victorieux de Murillo pour l'OM

👌
C est la raison pour laquelle tu finis ridicule Reds 13 est Marseillais comme la liste de hier qu on a rigolé
Je ne lis même pas ce que tu écris. Libre à toi de te fatiguer pour rien.
Finir sur le podium devrait être un objectif totalement assumé de votre part, plus sortir des poules de LdC. Après, pour le titre, on est clairement toujours les favoris, mais ça peut quand même être un objectif assumé de votre part. A mon avis, vos joueurs y pensent plus qu'ils ne le disent. Et il n'y a pas de mal à être ambitieux. Le PSG a été clair depuis longtemps sur sa volonté de gagner la LdC, alors même que c'est hyper difficile, même avec les moyens de QSI.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Le sauveur Murillo 🤯🇵🇦 #RCSAOM