Vente OM : La Provence sort la blague de l’année

Le serpent de mer de la vente de l'Olympique de Marseille n'est jamais bien loin, surtout quand une équipe rachetée par l'Arabie Saoudite arrive au Vélodrome.

Choc européen ce mardi soir au Vélodrome, avec l’OM qui accueille Newcastle. Les Magpies sont pour le moment au chaud dans le Top8 avec 9 points en quatre matchs. De quoi aborder sereinement ce déplacement dans le sud de la France. Il faut dire que, depuis le rachat du club en octobre 2021, Newcastle a réappris à goûter aux sommets. Pas forcément de titre majeur en Premier League , mais un retour dans le premier tiers du classement et en Ligue des Champions, ce qui a le don de marquer les esprits.

L’Arabie Saoudite avait mis 350 millions d’euros sur la table pour racheter Newcastle, et avait réalisé ensuite de copieux investissements pour renforcer l’équipe. Avant de lâcher un peu la bribe quand le Royaume s’est concentré sur son propre championnat. Mais surtout, l’Arabie Saoudite est annoncé depuis quasiment cinq ans comme le futur propriétaire de l’Olympique de Marseille.

« Les Saoudiens enfin à Marseille »

Si cette rumeur lancinante sur le Vieux Port n’a jamais été confirmée, et que Frank McCourt n’a jamais donné le moindre indice sur une éventuelle vente - bien au contraire - le clin d’oeil de la venue de Newcastle au Vélodrome a forcément inspiré La Provence. Le quotidien local a ainsi manié l’humour en annonce dans sa présentation du match : « Les Saoudiens enfin à Marseille ».

Et dans l’article, un énorme tacle les deux pieds décollés à ceux qui ont lancé cette rumeur avec conviction. « Selon une poignée de pieds nickelés, en février 2021, tout était apparement ficelé pour que l’OM entre dans une nouvelle dimension. Le communiqué officialisant le rachat était même prêt à être diffusé. Les pétrodollars allaient donc inonder le Vieux-Port », rappelle ainsi La Provence, qui souligne que les supporters des Magpies sont en tout cas reconnaissants à l’Arabie Saoudite pour ses investissements dans le club, qui végétait entre la Premier League et les divisions inférieures avant cela.