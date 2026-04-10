Vente OM : La phrase de McCourt qui scotche les supporters

Dans la conférence de presse de présentation de Stéphane Richard, Frank McCourt a assuré que l'OM était l'un des clubs les mieux équilibrés d'Europe sur le plan financier.

Voir Frank McCourt être présent à Marseille pour effectuer une conférence de presse et nommer un nouveau président, c’est du jamais depuis sa prise de pouvoir à l’OM . L’Américain avait décidé de marquer le coup pour tourner la page Pablo Longoria et montrer qu’il donnait les pleins pouvoirs à Stéphane Richard en toute connaissance de cause.

Tout va bien financièrement à l'OM pour McCourt

C’est avec le prochain mercato que les supporters et suiveurs de l’OM verront quelle est la latitude du nouveau président pour gérer les finances de Marseille. Si Stéphane Richard a déjà parlé d’être « malin » au mercato, ce qui veut dire certainement une réduction des investissements, Frank McCourt a tout de même surpris tout le monde quand il a été interrogé sur la santé financière d’un club qui vient d’annoncer plus de 100 millions d’euros de pertes. Et la saison précédente n’a pas été exceptionnelle non plus, le déficit étant structurel et ayant coûté des centaines de millions d’euros à l’Américain.

Mais pour Franck McCourt, qui met la main à la poche à chaque fin de saison, ce n’est pas un problème. Et le businessman de Boston a même surpris tout le monde en soulignant que l’OM avait une stabilité économique enviable. « L'OM est l'un des clubs les stables au niveau financier en Europe. Nous n'avons pas de grosses dettes. Nous sommes ouverts a un partenaire stratégique qui pourrait nous permettre d'atteindre le niveau dont tout le monde rêve. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, il n'y a rien d'autres a ajouter », a livré Frank McCourt, qui a bien fait comprendre à ceux qui s’attendaient à une annonce sur la vente du club ou l’arrivée d’éventuels partenaires financiers, que ce n’était pas pour aujourd’hui.

L’aplomb de McCourt a tout de même de quoi étonner, car si la stabilité financière repose sur les rajouts du propriétaire pour combler le déficit chaque année, il y a tout de même des stabilités économiques un peu plus saines et moins coûteuses même si dans les faits, les pertes sont bien comblées et ne mettent donc pas le club dans le rouge et l'endettement. Mais à l'heure où l'OM cherche de nouveaux investisseurs, il vaut mieux faire passer un message abusivement optimiste à la John Textor, que de reconnaitre que le club finissait par lui coûter très cher ces dernières années.