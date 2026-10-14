Valbuena voit l'OM plus proche de Troyes que de l'Europe

Interrogé sur la situation à l'OM, Mathieu Valbuena a annoncé ce qui attendait les supporters marseillais pour le reste de la saison. Pas très réjouissant.

Victorieux à Troyes, l’OM s’est donné une bouffée d’air frais au niveau comptable. La zone rouge est désormais derrière, mais tout n’est pas réglé. Les deux matchs à venir contre Angers et Le Havre doivent permettre de poursuivre ce décollage et se caler à nouveau dans la première partie de tableau. Mais dans un constat lucide sur le vrai niveau de l’OM, Mathieu Valbuena a répondu aux questions de Massilia Zone et a interdit aux supporters de rêver d’une place en Coupe d’Europe en fin de saison.

Impossible que l'OM aille en Coupe d'Europe

« Bruno Genesio n’a pas pu construire l’effectif qu’il aurait voulu. Aller chercher l’Europe ? Il faut être honnête et réaliste, l'OM n'est pas taillé pour finir dans les 4-5 premiers, il y a des clubs beaucoup mieux armés. S’ils le font, tant mieux mais ça sera très compliqué. On l’a déjà vu contre Troyes, très peu d’occasions, ça a été aussi compliqué », a livré « Petit Vélo », pour qui Bruno Genesio peut essayer de faire progresser les jeunes joueurs et créer un collectif, mais il ne sera pas possible de faire des miracles avec des éléments qui étaient très loin d’être des titulaires dans cette même équipe un an plus tôt.

« Cela restera toujours l’un plus grands clubs français, mais il faut être réaliste. Voir l’effectif que tu as, et ce que tu ne peux pas faire. Il faut se le dire aussi, la plupart des joueurs de l'OM qui jouent aujourd'hui n'étaient pas des titulaires ou étaient indésirables, il faut faire avec », a résumé l’ancien joueur de l’OM, qui n’a toujours pas raccroché les crampons puisqu’il joue en D2 maltaise, à Santa Lucia.