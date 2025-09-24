ICONSPORT_271665_0008

Un titre ou la crise, l’OM n'a plus le choix

OM24 sept. , 21:00
parNathan Hanini
L’Olympique de Marseille a fait le travail contre le Paris Saint-Germain lundi soir en s’imposant 1-0 à domicile. Une victoire qui fait renaitre des ambitions chez certains supporters. Les observateurs aimeraient que le club de la cité phocéenne affiche clairement l’ambition de gagner un titre.
Marseille l’a fait. Après 14 ans d’attente, le club de la cité phocéenne s’est imposé à domicile face au Paris Saint-Germain en championnat. Une victoire sur la plus petite des marges ce lundi soir (1-0). Un succès qui a ravivé certaines ambitions parmi les suiveurs du vainqueur de la Ligue des champions 1993. Certains observateurs pensent que l’OM peut se mêler à une course au titre cette saison. « Je pense qu'il y aura une course au titre et qu'il y aura moins de huit points d'écart à la fin de la saison », explique notamment Walid Acherchour sur RMC. 
J’ai dit à Pablo Longoria qu’une des raisons pour lesquelles je suis venu à l’OM, c’était pour battre le PSG, parce qu’ils représentent le pouvoir. Et le pouvoir, je n’aime pas ça
- Roberto de Zerbi en conférence de presse après la victoire face au PSG

L’OM doit afficher ses ambitions

De l’autre côté sur la chaine l’Équipe, Nicolas Vilas aimerait que l’Olympique de Marseille affiche clairement l’ambition de gagner un titre. Sur le plateau de l’équipe du soir, le journaliste a débattu avec Vincent Duluc. « Mais attend, il y a des Lille, des Monaco, il y a des Nantes, des Toulouse qui ont gagné des trophées entre temps. Et donc toi t’es l’OM, tu as le deuxième palmarès du football français, et tu n’affiches pas comme ambition de gagner un titre, » explique-t-il. Par la suite, Nicolas Vilas déplore le fait que le club de la cité phocéenne passe à côté des opportunités de titres laissées par le PSG : « Toulouse a gagné une Coupe de France entre temps, Nantes également. Mais ça n’arrive pas avec Marseille depuis 15 ans, » conclut-il. La victoire dans le Classique ce lundi soir va ranimer l’ambition de l’OM cette saison. Les hommes de Roberto de Zerbi vont devoir confirmer à Strasbourg ce vendredi.
Derniers commentaires

Bordeaux : Bruno Irlès viré, pour quoi faire ?

Le mec qui n'arrive pas à faire remonter le FCGB alors qu'ils sont en Nationale 2... Bien sûr qu'il faut le virer !

OM : De Zerbi échappe à une lourde sanction

et s'excuser platement d'avoir oser lui en donner un^^

Le Real propose un échange délirant au PSG

50m€ + Rodrygo ?? C'est un gag. Même Rodrygo n'accepterait pas, et nous encore moins. Au lieu de faire les poubelles de la Presse espagnole, travaillez donc au rétablissement de la fonctionnalité de blocage avant que les trolls au QI de pintade bousillent définitivement ce qu'il reste de forum. Et merci d'agrandir la text-area de la zone de commentaire. On ne voit que deux lignes là

« Dembélé, j’ai des doutes » : Pierre Ménès est brutal

Oui ça rejoint ce que je dis. Dans un sport d'équipe tu ne peux pas briller sur une saison tout seul et tout gagner. La chance que vous avez c'est que votre équipe est très complémentaire. Votre trio au milieu est redoutable. Après voilà, j'ai précisé que s'il faut en choisir absolument un... Mais c'est un choix perso car je préfère ce genre de joueur.

Un titre ou la crise, l’OM n'a plus le choix

Pourtant le palmarès parle pour nous ...la coupe intercontinentale va le finir...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

