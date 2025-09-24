Un titre ou la crise, l’OM n'a plus le choix

L’Olympique de Marseille a fait le travail contre le Paris Saint-Germain lundi soir en s’imposant 1-0 à domicile. Une victoire qui fait renaitre des ambitions chez certains supporters. Les observateurs aimeraient que le club de la cité phocéenne affiche clairement l’ambition de gagner un titre.

J’ai dit à Pablo Longoria qu’une des raisons pour lesquelles je suis venu à l’OM, c’était pour battre le PSG, parce qu’ils représentent le pouvoir. Et le pouvoir, je n’aime pas ça - Roberto de Zerbi en conférence de presse après la victoire face au PSG

L’OM doit afficher ses ambitions

De l’autre côté sur la chaine l’Équipe, Nicolas Vilas aimerait que l’Olympique de Marseille affiche clairement l’ambition de gagner un titre. Sur le plateau de l’équipe du soir, le journaliste a débattu avec Vincent Duluc. « Mais attend, il y a des Lille, des Monaco, il y a des Nantes, des Toulouse qui ont gagné des trophées entre temps. Et donc toi t’es l’OM, tu as le deuxième palmarès du football français, et tu n’affiches pas comme ambition de gagner un titre, » explique-t-il. Par la suite, Nicolas Vilas déplore le fait que le club de la cité phocéenne passe à côté des opportunités de titres laissées par le PSG : « Toulouse a gagné une Coupe de France entre temps, Nantes également. Mais ça n’arrive pas avec Marseille depuis 15 ans, » conclut-il. La victoire dans le Classique ce lundi soir va ranimer l’ambition de l’OM cette saison. Les hommes de Roberto de Zerbi vont devoir confirmer à Strasbourg ce vendredi.