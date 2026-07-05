Un Lillois ciblé par l'OM, Genesio fait le forcing

Un Lillois ciblé par l'OM, Genesio fait le forcing

OM05 juil. , 8:40
parCorentin Facy
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L’effectif de l’OM va énormément évoluer cet été, avec l’obligation de vendre plusieurs joueurs. Un remue-ménage qui pourrait permettre à Bruno Genesio de faire venir certains de ses anciens soldats du LOSC.
L’Olympique de Marseille doit vendre pour se conformer aux exigences de l’UEFA et de la DNCG et personne n’est intransférable en Provence. Le milieu de terrain pourrait être l’un des secteurs de jeu les plus impactés par ce mercato guidé par l’urgence de vendre. Pierre-Emile Hojbjerg, Quinten Timber ou encore Geoffrey Kondogbia sont notamment poussés vers la sortie au même titre qu’Angel Gomes et Amine Harit, de retour de prêt.

Genesio ne lâche pas Bentaleb

Il va falloir compenser tous ces potentiels départs en se montrant malin pour ne pas se ruiner et un profil qui entre dans cette politique de recrutement plaît énormément à Bruno Genesio, celui de son ancien joueur du LOSC Nabil Bentaleb. Révélé il y a un mois par Foot Mercato, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’international algérien de 31 ans est confirmé par TransferFeed. Le média spécialisé affirme que l’OM est très intéressé par la perspective de faire venir le milieu de terrain d’1m89, d’autant que ce dernier est en fin de contrat avec le LOSC (juin 2026).
Proche d’une prolongation selon plusieurs médias, l’Algérien n’a toujours rien signé avec le LOSC et cela pourrait faire les affaires de l’OM. D’autres clubs de Ligue 1 sont intéressés à l’instar du Mans, tout fraîchement promu dans l’élite mais aussi du Stade Rennais ou encore de l’Olympique Lyonnais. Avec un certain Bruno Genesio à la tête de son équipe professionnelle, Marseille a néanmoins un argument de poids pour obtenir le feu vert de Nabil Bentaleb.
Les deux hommes se connaissent bien et s’apprécient, l’ex-entraîneur des Dogues s’étant énormément appuyé sur Nabil Bentaleb au LOSC ces derniers mois. Reste maintenant à voir si ce fort intérêt marseillais se concrétisera par une offre ferme transmise à l’entourage de l’ancien Angevin. Pour cela, il va certainement falloir vendre au préalable pour un OM qui espère se délester de plusieurs milieux de terrain dans les prochains jours.
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