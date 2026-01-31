ICONSPORT_283588_0021

Un joueur de l'OM en prison, De Zerbi prend cher

OM31 janv. , 18:57
parGuillaume Conte
5
L'OM a connu une nouvelle désillusion ce samedi au Paris FC, avec un nul désastreux sur le plan moral et comptable. Mais il y a un joueur qui est toujours puni par Roberto De Zerbi : Arthur Vermeeren.
En déplacement sur le terrain du Paris FC, l’Olympique de Marseille pensait bien dérouler après avoir compté deux buts d'avance, avant une fin de match très mal maitrisée. Après la déconvenue à Bruges, il n’y a pas eu de révolution dans les choix de Roberto De Zerbi. Et les suiveurs de la rencontre se sont quand même étonnés de voir l’entraîneur marseillais s’entêter avec la mise à l’écart d’Arthur Vermeeren. Le milieu de terrain belge, qui n’a quasiment pas joué depuis son carton rouge face à Nantes, est resté sur le banc pendant 80 minutes, entrant finalement en jeu en raison de la blessure d’Igor Paixao. Sans cela, le jeune olympien aurait peut-être attend encore plus longtemps sur le banc de touche.

Vermeeren porté disparu avec De Zerbi

Un acharnement que les supporters de l’OM ne comprennent pas. « Est-ce qu'on est sûr que Vermeeren et CJ existent ? », a même lancé le journaliste Marwen Belkacem, qui résume la pensée de nombreux supporters olympiens. « Il est donc encore vivant », « Vermeeren qui sort du cachot », « il sort des baumettes », « Si c’est pour ne pas le faire jouer, autant rompre son prêt et aller chercher un autre milieu », « Donnez des minutes à Vermeeren », « Vermeeren est mort mais personne ne veut l’annoncer », ont raillé les suiveurs du club phocéen, qui savent que le joueur belge a été vivement critiqué par son entraineur sur ces dernières semaines.
Visiblement, le coach de l’OM n’a pas le pardon facile, et Vermeeren a du se contenter de quelques minutes contre le Paris FC, dans une fin de match compliquée pour son équipe, ce qui ne lui a pas vraiment permis de se mettre en valeur. Entré à 2-0 pour l'OM, il n'a pas pu aider Marseille à tenir ce score.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
Tout afficher
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_276709_0041
Rennes

Leo Ostigard quitte Rennes pour de bon (officiel)

Geronimo Rulli
OM

OM : Rulli sur le banc, c’était la boulette de trop

ICONSPORT_283307_0172
OL

Rester à l’OL, Endrick a menti

ICONSPORT_283649_0075
PSG

PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire

Fil Info

31 janv. , 20:04
Leo Ostigard quitte Rennes pour de bon (officiel)
31 janv. , 20:00
OM : Rulli sur le banc, c’était la boulette de trop
31 janv. , 19:40
Rester à l’OL, Endrick a menti
31 janv. , 19:20
PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire
31 janv. , 19:04
Encore plombé par Rulli, l'OM replonge
31 janv. , 18:56
L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée
31 janv. , 18:36
Après Merah et Himbert, l’OL tient une troisième pépite
31 janv. , 18:20
Il annonce son départ, Nantes lui ferme la porte

Derniers commentaires

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

Merci Paris (FC) 😉 ! L'égalisation a la 94eme est savoureuse. Bon j'avoue que pour les fans de l'OM c'est pas cool après déjà les désillusions a la dernière minute au trophée des champions et en LDC... Mais bon c'est le foot, c'est jamais fini

Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

Pas si on se qualifie en LDC

Rester à l’OL, Endrick a menti

Il souhaite d être titulaire au real, c'est logique et possible, c'est a lui de bousculé la concurrence, il peut le faire il a la qualité pour bousculé la concurrence

Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

j'oubliai notamment n'a pas un meilleur entraineur , n'a pas été condamne à la ligue 2 par les journaleux ...

Paris FC - OM : Les compos (17h sur Beinsports)

Là ils ont dit adieu au titre ....ça sera pas encore cette annee

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading