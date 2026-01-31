Un joueur de l'OM en prison, De Zerbi prend cher

L'OM a connu une nouvelle désillusion ce samedi au Paris FC, avec un nul désastreux sur le plan moral et comptable. Mais il y a un joueur qui est toujours puni par Roberto De Zerbi : Arthur Vermeeren.

En déplacement sur le terrain du Paris FC, l’Olympique de Marseille pensait bien dérouler après avoir compté deux buts d'avance, avant une fin de match très mal maitrisée. Après la déconvenue à Bruges, il n’y a pas eu de révolution dans les choix de Roberto De Zerbi. Et les suiveurs de la rencontre se sont quand même étonnés de voir l’entraîneur marseillais s’entêter avec la mise à l’écart d’Arthur Vermeeren. Le milieu de terrain belge, qui n’a quasiment pas joué depuis son carton rouge face à Nantes, est resté sur le banc pendant 80 minutes, entrant finalement en jeu en raison de la blessure d’Igor Paixao. Sans cela, le jeune olympien aurait peut-être attend encore plus longtemps sur le banc de touche.

Vermeeren porté disparu avec De Zerbi

Un acharnement que les supporters de l’OM ne comprennent pas. « Est-ce qu'on est sûr que Vermeeren et CJ existent ? », a même lancé le journaliste Marwen Belkacem, qui résume la pensée de nombreux supporters olympiens. « Il est donc encore vivant », « Vermeeren qui sort du cachot », « il sort des baumettes », « Si c’est pour ne pas le faire jouer, autant rompre son prêt et aller chercher un autre milieu », « Donnez des minutes à Vermeeren », « Vermeeren est mort mais personne ne veut l’annoncer », ont raillé les suiveurs du club phocéen, qui savent que le joueur belge a été vivement critiqué par son entraineur sur ces dernières semaines.

Visiblement, le coach de l’OM n’a pas le pardon facile, et Vermeeren a du se contenter de quelques minutes contre le Paris FC, dans une fin de match compliquée pour son équipe, ce qui ne lui a pas vraiment permis de se mettre en valeur. Entré à 2-0 pour l'OM, il n'a pas pu aider Marseille à tenir ce score.