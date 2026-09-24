Pays-Bas - Allemagne : les compos (20h45 sur L'Equipe Live Foot)

1ère journée de la Ligue des Nations - Ligue A, Groupe 2 :

La compo des Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven - Gravenberch, Timber, Reijnders - Summerville, Brobbey, Gakpo.

La compo de l’Allemagne : Ter Stegen - Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown - Musiala, Kimmich, Nmecha - Adeyemi, Havertz, Schade. Ter Stegen - Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown - Musiala, Kimmich, Nmecha - Adeyemi, Havertz, Schade.