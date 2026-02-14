OM - Strasbourg : Les compos (17h sur BeInSports1)

OM-Strasbourg : Les supporters désertent le Vélodrome

Tu as la mémoire courte.... j’ai des souvenirs ou les bad gones descendaient sur la pelouse en fin de match parce qu’ils n'étaient pas content de leur comportement, et c'était votre gardien qui faisait ce qu’il pouvait pour les calmer . Comme quoi la roue tourne toujours et ne te fait pas d'illusion le jour où vos résultats baisseront le cirque Pinder aura déménagera de stade........