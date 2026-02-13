ICONSPORT_283465_0021
OM : Un grand nom sur le marché, Benatia refait le coup

Toujours aussi ambitieux dans son recrutement, Medhi Benatia n’a pas peur de s’aventurer sur la piste Leon Goretzka. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille reste attentif à la situation du milieu sur le point de quitter le Bayern Munich en fin de contrat.
Avec ou sans Roberto De Zerbi, Pablo Longoria ne changera sans doute pas sa politique. Le président de l’Olympique de Marseille a pour habitude de chambouler son effectif à chaque mercato. Une telle activité sur le marché des transferts nécessite un travail de préparation tout au long de la saison. Le mercato hivernal à peine terminé, la direction olympienne flaire déjà de bonnes affaires pour cet été. Parmi les pistes à l’étude, le pensionnaire du Vélodrome a un œil sur Leon Goretzka (31 ans).

Le Bayern Munich a officiellement annoncé le départ de son milieu en fin de contrat en juin prochain. Les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre en vue d’une prolongation. Une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille même s’il est évident que ce dossier ne sera pas simple. L’idée peut même paraître trop audacieuse, mais pas pour Medhi Benatia. Le directeur du football ose tenter les plus gros coups, lui qui avait notamment sollicité le Belge Kevin De Bruyne. Alors pourquoi pas Leon Goretzka ?
L’Olympique de Marseille peut toujours essayer de convaincre l’international allemand malgré son choix de destination acté. D’après le journaliste Ekrem Konur, le Bavarois courtisé en Arabie Saoudite et par le Milan AC n’a d’yeux que pour la Premier League. Ce n’est pas un hasard si son clan l’a proposé à Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Newcastle ainsi qu'aux deux clubs de Manchester, City et United. On apprend également que Leon Goretzka a repoussé les avances de l’Atlético Madrid cet hiver. Autant dire que les dirigeants marseillais devront trouver de solides arguments.
