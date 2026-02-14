OM : Une surprise dans la première compo d'Abardonado

L’OM reçoit Strasbourg ce samedi à 17 heures au Vélodrome et Jacques Abardonado a réservé une grosse surprise à ses joueurs et aux supporters pour le premier match sans Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille doit laver l’affront ce samedi au Vélodrome, une semaine après la rouste reçue face au Paris Saint-Germain. Roberto De Zerbi n’est plus là et pour sa première composition, l’entraîneur intérimaire Jacques Abardonado a pris tous les médias et tous les observateurs à contre-pied . Comme indiqué par L’Equipe ce samedi matin, Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri sont associés sur le front de l’attaque. En revanche, personne n’avait vu venir la titularisation de Bilal Nadir dans un milieu à trois au côté de Pierre-Emile Hojbjerg et de Quinten Timber. Igor Paixao était pressenti pour démarrer dans un 4-2-3-1 et en cas de 4-3-3, c’est Himad Abdelli qui tenait la corde.

Le coach intérimaire de l’OM en a décidé autrement en faisant confiance au milieu de terrain marocain. Un choix qui suscite déjà quelques interrogations sur les réseaux sociaux alors que la rencontre se déroulera dans un contexte hostile au Vélodrome, où les virages sont encore vides à 45 minutes du coup d’envoi. De plus, une première banderole a été affichée dans l’enceinte du Boulevard Michelet. « Vous avez fait sauter le fusible mais c'est tout le système qui est pourri » peut-on lire dans l’espace dédié aux South Winners. C’est donc dans un contexte très particulier que l’OM va tenter de reprendre sa marche en avant ce samedi face à un adversaire talentueux et qui aura assurément les armes pour mettre en difficulté Marseille ce samedi après-midi.