ICONSPORT_289630_0157

OM : Une surprise dans la première compo d'Abardonado

OM14 févr. , 16:20
parCorentin Facy
0
L’OM reçoit Strasbourg ce samedi à 17 heures au Vélodrome et Jacques Abardonado a réservé une grosse surprise à ses joueurs et aux supporters pour le premier match sans Roberto De Zerbi.
L’Olympique de Marseille doit laver l’affront ce samedi au Vélodrome, une semaine après la rouste reçue face au Paris Saint-Germain. Roberto De Zerbi n’est plus là et pour sa première composition, l’entraîneur intérimaire Jacques Abardonado a pris tous les médias et tous les observateurs à contre-pied. Comme indiqué par L’Equipe ce samedi matin, Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri sont associés sur le front de l’attaque. En revanche, personne n’avait vu venir la titularisation de Bilal Nadir dans un milieu à trois au côté de Pierre-Emile Hojbjerg et de Quinten Timber. Igor Paixao était pressenti pour démarrer dans un 4-2-3-1 et en cas de 4-3-3, c’est Himad Abdelli qui tenait la corde.
Le coach intérimaire de l’OM en a décidé autrement en faisant confiance au milieu de terrain marocain. Un choix qui suscite déjà quelques interrogations sur les réseaux sociaux alors que la rencontre se déroulera dans un contexte hostile au Vélodrome, où les virages sont encore vides à 45 minutes du coup d’envoi. De plus, une première banderole a été affichée dans l’enceinte du Boulevard Michelet. « Vous avez fait sauter le fusible mais c'est tout le système qui est pourri » peut-on lire dans l’espace dédié aux South Winners. C’est donc dans un contexte très particulier que l’OM va tenter de reprendre sa marche en avant ce samedi face à un adversaire talentueux et qui aura assurément les armes pour mettre en difficulté Marseille ce samedi après-midi.
0
Articles Recommandés
habib beye bientot sur le banc de l om iconsport 266745 0126 398364
Rennes

Rennes a tapé le PSG grâce à Beye

ICONSPORT_275433_0030 (1)
OM

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

ICONSPORT_281606_0031
OM

Un international italien à l'OM, ça chauffe

ICONSPORT_275095_0261
OL

OL : Tyler Morton l’avoue, il rêve de l’Angleterre

Fil Info

14 févr. , 18:00
Rennes a tapé le PSG grâce à Beye
14 févr. , 17:33
OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche
14 févr. , 17:30
Un international italien à l'OM, ça chauffe
14 févr. , 17:00
OL : Tyler Morton l’avoue, il rêve de l’Angleterre
14 févr. , 16:40
La VAR se troue, le Barça propose d'humilier les arbitres
14 févr. , 16:12
OM - Strasbourg : Les compos (17h sur BeInSports1)
14 févr. , 16:00
Habib Beye à l’OM, Frank McCourt tranche ce samedi
14 févr. , 15:55
L2 : Montpellier fait la bonne opération

Derniers commentaires

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

Non mais qu'il délègue et fasse des choix sur les gens à mettre à la direction du club et qu'ils soient pas d'accord, c'est ok, mais de là à vouloir le dégager ... les supporters oublient un peu vite qu'il remet au pot très souvent et que sans lui l'OM serait peut être pas loin de la L2 !

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

Le patron du sportif c'est Longoria c'est lui le président, mc court tu le vois jamais il s occupe de rien a part d apporter la tune et ramasser la tune rien de plus, ceux qui s occupe de tout c est Longoria et benatia

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

C’est au patron également de décider et même de modifier certaines choses

OM - Strasbourg : Les compos (17h sur BeInSports1)

Une purge ce match !!!

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

Sur la banderole, c'est "Un club en auto-destruction", et dans l'article c'est "auto-direction".^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading