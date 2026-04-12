Un incroyable transfert à 50 millions d'euros fait rêver l'OM

Vendu par l’OM à Bologne pour 17 millions d’euros, Jonathan Rowe explose en Série A et voit sa valeur marchande grimper en flèche. L’attaquant anglais est déjà valorisé à 50 millions d’euros et cela fait les affaires de Marseille.

Recruté par l’Olympique de Marseille à Norwich pour 12 million d’euros à l’été 2024, Jonathan Rowe a disputé une seule saison en Ligue 1 avant de faire ses valises. Impliqué dans une bagarre avec Adrien Rabiot en début de saison, l’ailier anglais a été vendu à Bologne à quelques jours de la fin du mercato estival en août dernier. L’OM est tout de même retombé sur ses pattes financièrement en récupérant 17 millions d’euros dans la transaction.

Une bonne affaire financière qui n’est peut-être pas terminée. Après une adaptation difficile en Italie, Jonathan Rowe commence à démontrer tout son potentiel en Série A, où il reste sur deux buts lors de ses trois dernières titularisations. L’ailier anglais a un profil très Premier League compatible et justement, sa cote grimpe en flèche Outre-Manche. Le journal l’Equipe révèle dans son édition du jour que plusieurs écuries anglaises commencent à sérieusement s’intéresser à Jonathan Rowe, au point d’envisager un transfert dès cet été.

Du côté de Bologne, l’idée est plutôt de conserver le joueur de 23 ans au moins une saison de plus. Mais en cas d’offre XXL, l’actuel 8e de Série A ne s’opposera pas à un transfert. Selon le quotidien national, Bologne a fixé le prix de Jonathan Rowe à 50 millions d’euros. Un transfert aussi important ferait les affaires de l’Olympique de Marseille, qui a inclus au moment du départ de Rowe à Bologne un pourcentage de 10% sur le prochain transfert de l’ailier anglais. Autrement dit, en cas de départ de Rowe vers la Premier League pour 50 millions d’euros, l’OM récupèrerait 5 millions d’euros.

Rowe explose, l'OM va en profiter

Une somme non négligeable pour l’actuel 3e de Ligue 1 au vu de la santé financière des clubs français. Surtout quand on sait que Marseille a terminé la saison 2024-2025 avec un bilan déficitaire de 100 millions d’euros, comme rapporté par la DNCG cette semaine. Autant dire que du côté de Frank McCourt et du nouveau président Stéphane Richard, on doit espérer que Jonathan Rowe poursuive sur son excellente dynamique en Série A afin d’être vendu au prix le plus fort possible dans les mois à venir.