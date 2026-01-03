Un gros transfert et un salaire dément, Strasbourg attaque l’OM

L’OM tente toujours de prolonger le contrat de son attaquant Robinio Vaz mais Strasbourg s’est immiscé dans ce dossier et souhaite concurrencer Marseille pour s’offrir le prometteur attaquant de 19 ans.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2028, Robinio Vaz est l’une des satisfactions de la première partie de la saison. Le buteur de 19 ans a brillé, principalement dans un rôle de joker, profitant de la blessure à l’épaule d’Amine Gouiri pour grappiller un temps de jeu important. Efficace en sortie de banc, Robinio Vaz a inscrit 4 buts en Ligue 1, mais sa situation contractuelle pose un problème aux dirigeants marseillais.

Pablo Longoria et Medhi Benatia ont soumis une offre de prolongation à Robinio Vaz afin que ce dernier prolonge au-delà de juin 2028. Une offre qui n’a pour l’instant pas été acceptée par le clan du Franco-Sénégalais, qui profite de sa très grosse cote sur le marché des transferts pour faire grimper les enchères afin de tenter d’obtenir le salaire le plus conséquent possible pour le joueur. La situation de Robinio Vaz attise les convoitises en Allemagne et en Angleterre… mais pas uniquement.

Strasbourg et Chelsea à fond sur Robinio Vaz ?

Selon le compte spécialisé @EditionKrimmeri sur X, Strasbourg a également dégainé. « Robinio Vaz serait dans le viseur du Racing ! Le Racing souhaiterait frapper fort avec une énorme revalorisation salariale pour convaincre le joueur. De son côté, l’OM tente de tout faire pour le conserver » explique le compte spécialisé sur l’actualité du Racing Club de Strasbourg.

En pleine tourmente avec le probable départ de son entraîneur Liam Rosenior pour Chelsea, le club alsacien n’en oublie pas ses priorités, à savoir de recruter de très jeunes joueurs à fort potentiel dans le but de les faire exploser… et de les vendre (ou de les envoyer chez les Blues). Robinio Vaz serait donc l’une des nouvelles cibles prioritaires de BlueCo et la question est maintenant de savoir si l’OM aura les arguments sportifs et financiers pour convaincre son jeune attaquant de prolonger. Roberto De Zerbi, qui a accordé sa confiance à l’ancien Sochalien, l’espère de tout coeur.