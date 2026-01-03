ICONSPORT_271946_0028

Un gros transfert et un salaire dément, Strasbourg attaque l’OM

OM03 janv. , 19:00
parCorentin Facy
1
L’OM tente toujours de prolonger le contrat de son attaquant Robinio Vaz mais Strasbourg s’est immiscé dans ce dossier et souhaite concurrencer Marseille pour s’offrir le prometteur attaquant de 19 ans.
Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2028, Robinio Vaz est l’une des satisfactions de la première partie de la saison. Le buteur de 19 ans a brillé, principalement dans un rôle de joker, profitant de la blessure à l’épaule d’Amine Gouiri pour grappiller un temps de jeu important. Efficace en sortie de banc, Robinio Vaz a inscrit 4 buts en Ligue 1, mais sa situation contractuelle pose un problème aux dirigeants marseillais.
Pablo Longoria et Medhi Benatia ont soumis une offre de prolongation à Robinio Vaz afin que ce dernier prolonge au-delà de juin 2028. Une offre qui n’a pour l’instant pas été acceptée par le clan du Franco-Sénégalais, qui profite de sa très grosse cote sur le marché des transferts pour faire grimper les enchères afin de tenter d’obtenir le salaire le plus conséquent possible pour le joueur. La situation de Robinio Vaz attise les convoitises en Allemagne et en Angleterre… mais pas uniquement.

Strasbourg et Chelsea à fond sur Robinio Vaz ?

Selon le compte spécialisé @EditionKrimmeri sur X, Strasbourg a également dégainé. « Robinio Vaz serait dans le viseur du Racing ! Le Racing souhaiterait frapper fort avec une énorme revalorisation salariale pour convaincre le joueur. De son côté, l’OM tente de tout faire pour le conserver » explique le compte spécialisé sur l’actualité du Racing Club de Strasbourg.

Lire aussi

Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirméRobinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé
En pleine tourmente avec le probable départ de son entraîneur Liam Rosenior pour Chelsea, le club alsacien n’en oublie pas ses priorités, à savoir de recruter de très jeunes joueurs à fort potentiel dans le but de les faire exploser… et de les vendre (ou de les envoyer chez les Blues). Robinio Vaz serait donc l’une des nouvelles cibles prioritaires de BlueCo et la question est maintenant de savoir si l’OM aura les arguments sportifs et financiers pour convaincre son jeune attaquant de prolonger. Roberto De Zerbi, qui a accordé sa confiance à l’ancien Sochalien, l’espère de tout coeur.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_281216_0002
Ligue 1

LOSC - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)

ICONSPORT_281203_0098
OGC Nice

Nice : Wahi marque 8 minutes après ses débuts (vidéo)

ICONSPORT_280428_0173
Ligue 1

TV : PSG - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_279190_0007 (1)
Rennes

« Le Real, rien que le Real » : La star de Rennes a tranché

Fil Info

03 janv. , 20:23
LOSC - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)
03 janv. , 20:21
Nice : Wahi marque 8 minutes après ses débuts (vidéo)
03 janv. , 20:20
TV : PSG - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
03 janv. , 20:00
« Le Real, rien que le Real » : La star de Rennes a tranché
03 janv. , 19:30
L'OL et Francfort en bataille pour ce transfert à 10 ME
03 janv. , 19:06
L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco
03 janv. , 19:03
L1 : Programme TV et résultats de la 17e journée
03 janv. , 19:02
CAN 2025 : Le Sénégal se fait peur mais élimine le Soudan
03 janv. , 19:02
CAN 2025 : Programme des huitièmes de finale

Derniers commentaires

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

… Succès de prestige pour l’Olympique Lyonnais. … Ah ouais, la Bêtise de Foutre01 , il a tout compris … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Monaco-OL : Attentat sur Tagliafico, l'image choc

Toujours aussi c.n à ce que je vois. Pauvre naze...

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Tu as toujours le seum. Normal. ^^

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Bravo l'OL... pour cette victoire totalement méritée. 😁

OM : Longoria fait le ménage dans le vestiaire

On retiendra son entrée en jeu contre le Pana pour la séance de penalties au cours de laquelle il sera parti 5 fois du mauvais côté. RIP

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading