PL : Tottenham et De Zerbi chutent encore

Il y a des patous et des chèvres comme ça , ils arrivent toujours à faire croire qu’ils sont bons , l’aveuglement de certains est vraiment incompréhensible … 😵💫😵💫🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
T'as pas honte d'avoir un avatar pareil..... Mon pauvre...
L'OM a juste vendu pour 90M cet été apres les 70M de l'année dernière...
Arrêtez de raconter n'importe quoi : la situation n'a rien de périlleuse avec la DNCG : on n'est pas interdit de recrutement C'est McCourt qui bloque toutes les dépenses pour revendre le club
Des ânes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
Loading
YOU MAGSSSS! 🤩