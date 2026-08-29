PL : Tottenham et De Zerbi chutent encore

OL : Fonseca prend en pleine face une terrible réalité

Il y a des patous et des chèvres comme ça , ils arrivent toujours à faire croire qu’ils sont bons , l’aveuglement de certains est vraiment incompréhensible … 😵‍💫😵‍💫🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦