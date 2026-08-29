PL : Tottenham et De Zerbi chutent encore

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Premier League29 août , 20:21
parHadrien Rivayrand
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OL : Fonseca prend en pleine face une terrible réalité

Il y a des patous et des chèvres comme ça , ils arrivent toujours à faire croire qu’ils sont bons , l’aveuglement de certains est vraiment incompréhensible … 😵‍💫😵‍💫🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Il attaque Guendouzi, l'OL sanctionne officiellement son coach des gardiens

T'as pas honte d'avoir un avatar pareil..... Mon pauvre...

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L'OM a juste vendu pour 90M cet été apres les 70M de l'année dernière...

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