Accord trouvé, une pépite nantaise file en Suisse

L'arbitrage a quand même était une catastrophe ce soir.
Je sais bien que ton kiff c'est de troller, mais fais semblant de connaitre un peu les règles.
L'arbitrage a été catastrophique ! Chose qui n'arrive jamais au PSG. Normal... Nasser paye bien.
Chaque mois d'août c'est pareil, mercato pas terminé, tu joues avec des gars qui ne savent pas s'ils vont partir ou rester Faudrait peut être penser à faire jouer, AGR et Himbert pour faire souffler Openda. Heureusement qu'il est costaud et qu'il marque encore ce soir.
Ou donner des HJ bidon pour annuler des buts ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
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|1
|0
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|2
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|2
|4
|2
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|0
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|8
|-5
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