Accord trouvé, une pépite nantaise file en Suisse

Accord trouvé, une pépite nantaise file en Suisse

FC Nantes29 août , 20:30
parQuentin Mallet
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A une poignée de jours seulement de la fin du mercato estival, le FC Nantes s'apprête à boucler une vente à un peu plus de 3 millions d'euros. Un accord a été trouvé avec le Young Boys SBC pour le transfert de Herba Guirassy.
La saison de Ligue 2 a à peine commencé que le FC Nantes traverse déjà sa première tempête. Une situation qui s'ajoute aux pénibles saisons précédentes qui ont fini par emmener les Jaune et Vert dans l'antichambre de l'élite après plusieurs années de galères interminables en championnat.
Pour entamer la saison, Nantes a enchainé trois défaites particulièrement décevantes en autant de rencontres, dont une claque reçue à La Beaujoire le 22 août dernier face à Rodez (2-5). Depuis, la famille Kita a changé d'entraineur et continue de travailler, en parallèle, sur le mercato estival.

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Nantes boucle le départ de Herba Guirassy

Récemment, des informations parues dans Ouest-France indiquaient que Herba Guirassy était au cœur d'une surenchère entre les Young Boys et Birmingham City. L'écurie suisse avait d'abord envoyé une offre de 3 millions d'euros au FC Nantes, avant que le pensionnaire de Championship (D2 anglaise) grimpe avec une offre de 4 millions d'euros. Mais deux jours plus tard, on apprend que c'est finalement le club de Berne qui a remporté la mise. C'est en tout cas ce qu'indique Sacha Tavolieri, lequel révèle qu'un accord a été trouvé avec le FC Nantes.
Le BSC Young Boys a réussi à convaincre les dirigeants nantais de lâcher l'ailier de 20 ans, arrivé à Nantes lorsqu'il n'avait encore que 13 ans, contre une somme légèrement supérieure à 3 millions d'euros. Désormais, les deux clubs règlent les derniers détails qui permettront à cette opération d'aller à son terme. Un triste départ pour les supporters nantais.
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