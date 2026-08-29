OL : Fonseca prend en pleine face une terrible réalité

Il y a des patous et des chèvres comme ça , ils arrivent toujours à faire croire qu’ils sont bons , l’aveuglement de certains est vraiment incompréhensible … 😵💫😵💫🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
T'as pas honte d'avoir un avatar pareil..... Mon pauvre...
L'OM a juste vendu pour 90M cet été apres les 70M de l'année dernière...
Arrêtez de raconter n'importe quoi : la situation n'a rien de périlleuse avec la DNCG : on n'est pas interdit de recrutement C'est McCourt qui bloque toutes les dépenses pour revendre le club
Des ânes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
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|2
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|5
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|0
|1
|2
|5
|-3
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1.80 - Les entraineurs de l'OL en Ligue 1 ces 10 dernières années : 1⃣Bruno Génésio : 1.92 point/match 2⃣Rudi Garcia : 1.88 3⃣Pierre Sage : 1.85 4⃣Paulo Fonseca : 1.80 5⃣Peter Bosz : 1.58 6⃣Laurent Blanc : 1.53 7⃣Sylvinho : 1 8⃣Fabio Grosso : 0.71 Chiffres.
🗣 Paulo Fonseca : "Excusez mon arrogance, mais je suis le meilleur entraîneur de l'histoire récente de Lyon. Ce sont les chiffres qui le disent."