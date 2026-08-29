OL : Fonseca prend en pleine face une terrible réalité

L'OL a échoué dans sa mission Ligue des champions et Paulo Fonseca doit logiquement faire face aux critiques. Pourtant, le Portugais estime qu'il n'y a pas mieux que lui chez les Gones.

« le meilleur entraîneur de l’ère récente de l’OL ». Pourtant, ce n'est pas le cas d'un point de vue statistique... L' Olympique Lyonnais devra se contenter de la Ligue Europa cette saison. Les Rhodaniens ont échoué de peu face à Fenerbahçe, mais auront manqué d'expérience pour aller plus loin. Paulo Fonseca ne veut pas se laisser abattre et souhaite continuer à faire progresser son groupe. L'ancien entraîneur de l'AS Roma ne dira pas non plus non à l'idée de prendre un peu la lumière afin de protéger ses joueurs. Ces dernières heures, Paulo Fonseca a d'ailleurs été l'auteur d'une sortie qui n'est pas passée inaperçue, affirmant être. Pourtant, ce n'est pas le cas d'un point de vue statistique...

Fonseca peut mieux faire

Olympique et Lyonnais rappelle en effet en citant Opta que Pierre Sage est, dans les chiffres, devant Paulo Fonseca dans l'ère récente lyonnaise. L'actuel entraîneur de Crystal Palace affiche une moyenne de 1,91 point par match toutes compétitions confondues et de 1,85 en rappelle en effet en citantque Pierre Sage est, dans les chiffres, devant Paulo Fonseca dans l'ère récente lyonnaise. L'actuel entraîneur de Crystal Palace affiche une moyenne de 1,91 point par match toutes compétitions confondues et de 1,85 en Ligue 1 . C'est mieux que Fonseca, qui affiche de son côté une moyenne de 1,847 point toutes compétitions confondues et de 1,80 en Ligue 1. À noter qu'en Ligue 1, c'est Rudi Garcia qui possède le meilleur ratio depuis le départ de Bruno Genesio en 2019, avec 1,88 point pris par rencontre. Genesio affichait, lui, une moyenne de 1,92 point par match.

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Paulo Fonseca a donc encore du travail pour passer devant tout ce beau monde. L'entraîneur portugais est de plus en plus critiqué à Lyon, notamment pour certains de ses choix tactiques. Il faudra rapidement faire oublier l'échec de la qualification en Ligue des champions. Cela passera notamment par un deuxième succès consécutif en Ligue 1. Les Gones reçoivent Le Havre ce samedi soir au Groupama Stadium.