OM : Paixao va partir, McCourt augmente son prix

Le mercato estival s'emballe à l'OM et Igor Paixao est plus que jamais proche de la sortie. Le Brésilien a désormais un prix de vente fixé par Frank McCourt.

L'Olympique de Marseille n'a pas d'autre choix que de dégraisser son effectif dans ces derniers jours du mercato estival. Plusieurs joueurs sont candidats au départ. C'est notamment le cas d'Igor Paixao. Si le Brésilien souhaite rester dans la cité phocéenne, l' OM a cruellement besoin de liquidités et veut donc son départ. De quoi agacer Bruno Genesio, qui souhaitait pouvoir compter sur les services du Brésilien pour mener à bien ses projets cette saison. Mais Frank McCourt exige un départ à un prix assez élevé.

McCourt décide, Paixao va partir

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le propriétaire de l'Olympique de Marseille a fixé le prix de vente de l'ancien joueur de Feyenoord à 40 millions d'euros. Si une telle offre arrive, Paixao sera donc vendu. Reste à savoir qui aura gain de cause. En Premier League, plusieurs formations sont intéressées. Récemment, Sunderland s'est notamment montré très pressant pour obtenir la signature du joueur brésilien.

Pour rappel, le 1er août 2025, Igor Paixão a signé à l'OM pour un contrat de cinq ans, dans le cadre d'un transfert estimé à 35 millions d'euros, faisant de lui la recrue la plus chère de l'histoire du club phocéen. L'OM réaliserait donc une petite plus-value sur sa vente. Un moindre mal pour espérer repartir de l'avant financièrement. Bruno Genesio, lui, devra composer avec les choix du propriétaire de l'OM et préparer la suite de la saison avec un effectif potentiellement remodelé. Pas sûr qu'à terme, l'ancien entraîneur du LOSC souhaite néanmoins continuer à travailler de cette manière. En cette fin de mercato, les tensions commencent déjà à apparaître en interne et il faudra rapidement rassurer sur le terrain pour éviter que la situation ne s'envenime.