Un geste catastrophique, les supporters de l'OM en larmes

Grosse déception pour l'OM ce week-end avec l'élimination en Coupe Gambardella face à Nice. La séance de tirs au but qui a provoqué cette sortie a beaucoup fait parler.

En plein week-end de Coupe de France, les espoirs des meilleurs clubs français avaient aussi une étape importante à passer avec les 32es de finale de la Coupe Gambardella. Parmi les équipes majeures éliminées, se trouve l’Olympique de Marseille . Les jeunes marseillais se sont inclinés aux tirs au but face à Nice après un score de 1-1 dans le temps réglementaire.

Une panenka, ça se marque...

Tout s’est donc joué aux tirs au but, ou tout le monde a réussi sa tentative jusqu’au 5e tireur de l’OM. Le jeune Azhar Ali s’est élancé et a tenté une panenka. Un geste technique toujours osé, mais complètement manqué puisque le gardien niçois, pris à contre pied, a eu le temps de se détendre de l’autre côté pour sortir le ballon. Ce geste du jeune attaquant de 17 ans n’est pas resté impuni sur les réseaux où les suiveurs de l’OM ne lui en ont pas voulu d’avoir manqué un tir au but, mais d’avoir tenté un geste risqué et guère apprécié en général. Le manque d'humilité du jeune joueur de l'OM a été pointé du doigt.

« Il est honteux ce mec, il ne doit plus remettre un pied à l’OM », « Comment on peut tenter ça en dernier tireur en Gambardella », « Il se prend pour qui ? », « Convoqué demain dans le bureau de Benatia à la première heure j’espère », « la panenka est vraiment honteuse », « la pire Panenka que j’ai jamais vu », « quand on tente une Panenka faut la mettre sinon tu es ridicule », a résumé un suiveur de l’OM, au coeur de nombreux messages de supporters très déçus de voir leur club prendre déjà la porte dans cette compétition.

Pour ne rien arranger, Nice s’est qualifié sur le tir au but suivant, avec pour le coup une vraie Panenka en feuille morte sous la barre pour enfoncer un peu plus l’OM.