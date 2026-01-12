ICONSPORT_279481_0239

Un geste catastrophique, les supporters de l'OM en larmes

OM12 janv. , 11:00
parGuillaume Conte
1
Grosse déception pour l'OM ce week-end avec l'élimination en Coupe Gambardella face à Nice. La séance de tirs au but qui a provoqué cette sortie a beaucoup fait parler.
En plein week-end de Coupe de France, les espoirs des meilleurs clubs français avaient aussi une étape importante à passer avec les 32es de finale de la Coupe Gambardella. Parmi les équipes majeures éliminées, se trouve l’Olympique de Marseille. Les jeunes marseillais se sont inclinés aux tirs au but face à Nice après un score de 1-1 dans le temps réglementaire.

Une panenka, ça se marque...

Tout s’est donc joué aux tirs au but, ou tout le monde a réussi sa tentative jusqu’au 5e tireur de l’OM. Le jeune Azhar Ali s’est élancé et a tenté une panenka. Un geste technique toujours osé, mais complètement manqué puisque le gardien niçois, pris à contre pied, a eu le temps de se détendre de l’autre côté pour sortir le ballon. Ce geste du jeune attaquant de 17 ans n’est pas resté impuni sur les réseaux où les suiveurs de l’OM ne lui en ont pas voulu d’avoir manqué un tir au but, mais d’avoir tenté un geste risqué et guère apprécié en général. Le manque d'humilité du jeune joueur de l'OM a été pointé du doigt.
« Il est honteux ce mec, il ne doit plus remettre un pied à l’OM », « Comment on peut tenter ça en dernier tireur en Gambardella », « Il se prend pour qui ? », « Convoqué demain dans le bureau de Benatia à la première heure j’espère », « la panenka est vraiment honteuse », « la pire Panenka que j’ai jamais vu », « quand on tente une Panenka faut la mettre sinon tu es ridicule », a résumé un suiveur de l’OM, au coeur de nombreux messages de supporters très déçus de voir leur club prendre déjà la porte dans cette compétition.
Pour ne rien arranger, Nice s’est qualifié sur le tir au but suivant, avec pour le coup une vraie Panenka en feuille morte sous la barre pour enfoncer un peu plus l’OM.
1
Derniers commentaires

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

C'est se qui est arrivé a Fofana. Mais je pense que Moreira est d'avantage bosseur que Fofana.

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

Le plus dur arrive. Il va à présent être attendu par les défenses en face et va donc devoir varier son jeu car l'effet de surprise va s'estomper. C'est souvent le plus dur pour les ailiers d'arriver à varier le jeu après quelques bons matchs où les latéraux / DC d'en face commencent à s'acclimater au jeu du joueur.

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

pour le moment la qualif est loin d'etre assurer

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

6 espagnoles ds le top 50, 5 françaises ds le top 50, à part Madrid x2 et Barca, ben c'est fini en fait, il n'y a qu'à regarder le classement des différentes coupes européennes cette saison Je regrette l'époque où tu bloquais tt le monde car personne n'était d'accord avec toi (va comprendre pourquoi) ça ns empêchait de lire de telles conneries

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Le respect peut revenir. Mais faut une direction forte, implacable, et dont les exemples de décisions fortes ne manquent pas. Y'a que comme ça que tu te feras respecter. Quand les jeunes avec leurs agents viendront dorénavant, ils sauront à quoi s'en remettre. Sur le long terme je pense vraiment qu'on est gagnant en tout cas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

