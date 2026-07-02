OM : Le Genoa appelle Aubameyang

Déjà en contacts avancés avec l'OM pour Hamed Junior Traoré, le Genoa en a profité pour demander à Pierre-Emerick Aubameyang s'il comptait lui aussi quitter l'OM pour rejoindre la formation italienne cet été.

Le Genoa, qui apprécie décidément les joueurs marseillais, rêve de profiter de la situation compliquée à l’OM pour faire son marché. Matteo Moretto, journaliste pour Marca notamment, dévoile ce jeudi soir que le club de Gênes a décidé de sonder Pierre-Emerick Aubameyang pour une arrivée cet été. La formation italienne souhaite déjà savoir si le challenge intéresse l’attaquant gabonais, qui n’a pas envie de prendre sa retraite à 37 ans. Il possède encore une année de contrat à l’OM, mais en raison de son encombrant salaire, la porte de sortie lui est indiquée. Sans toutefois être poussé trop fort, puisque Bruno Genesio apprécie son profil, et est prêt à travailler avec lui s’il venait à rester en Provence.

Aubameyang, le 6e salaire de l'OM

En cas d’accord, le Genoa devra négocier avec l’OM, qui ne sera pas trop gourmand avec un élément qui a rendu des services ces dernières saisons. Son transfert ne devrait donc pas atteindre des sommets, mais permettre à Marseille de libérer le 6e plus gros salaire du club derrière Hojbjerg, Greenwood, Kondogbia, Paixao et Aguerd.

Il reste à savoir si le Gabonais, qui a déjà évolué en Italie du côté du Milan AC, sera sensible à l’appel du pied du Genoa. A noter que le contact est déjà établi entre le club italien et l’OM, puisque le transfert de Hamed Junior Traoré est aussi envisagé cet été.