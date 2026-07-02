OM : Le Genoa appelle Aubameyang

OM : Le Genoa appelle Aubameyang

OM02 juil. , 20:00
parGuillaume Conte
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Déjà en contacts avancés avec l'OM pour Hamed Junior Traoré, le Genoa en a profité pour demander à Pierre-Emerick Aubameyang s'il comptait lui aussi quitter l'OM pour rejoindre la formation italienne cet été.
Le Genoa, qui apprécie décidément les joueurs marseillais, rêve de profiter de la situation compliquée à l’OM pour faire son marché. Matteo Moretto, journaliste pour Marca notamment, dévoile ce jeudi soir que le club de Gênes a décidé de sonder Pierre-Emerick Aubameyang pour une arrivée cet été. La formation italienne souhaite déjà savoir si le challenge intéresse l’attaquant gabonais, qui n’a pas envie de prendre sa retraite à 37 ans. Il possède encore une année de contrat à l’OM, mais en raison de son encombrant salaire, la porte de sortie lui est indiquée. Sans toutefois être poussé trop fort, puisque Bruno Genesio apprécie son profil, et est prêt à travailler avec lui s’il venait à rester en Provence.

Aubameyang, le 6e salaire de l'OM

En cas d’accord, le Genoa devra négocier avec l’OM, qui ne sera pas trop gourmand avec un élément qui a rendu des services ces dernières saisons. Son transfert ne devrait donc pas atteindre des sommets, mais permettre à Marseille de libérer le 6e plus gros salaire du club derrière Hojbjerg, Greenwood, Kondogbia, Paixao et Aguerd.
Il reste à savoir si le Gabonais, qui a déjà évolué en Italie du côté du Milan AC, sera sensible à l’appel du pied du Genoa. A noter que le contact est déjà établi entre le club italien et l’OM, puisque le transfert de Hamed Junior Traoré est aussi envisagé cet été.
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Les gens le connaissent pas et se permettent de le juger comme si cetait une ordure alors que cest juste un passionné qui donne de son temps et de sa personne et meme de sa santé pour L'OM, quil ai un fort caractère ca cest sur, mais il est deja beaucoup plus légitime que beaucoup de supporter qui n'ont jamais rien fait pour L'OM

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Non aucune menace , c'est juste quil est sceptique et il attend donc de voir avant d'avoir un jugement définitif, moi perso je suis pas mécontent de sa venu meme si jaurai espéré un entraîneur dun autre calibre, mais deja ca me parait bien mieux que beye

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