OM : Abdelli sera opérationnel à Troyes

OM : Abdelli sera opérationnel à Troyes

OM
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Soulagement pour Bruno Genesio et l’OM. Sorti sur blessure contre le Burundi mardi, Himad Abdelli va mieux.
Le milieu de terrain algérien sera opérationnel pour le déplacement à Troyes dimanche soir lors de la 6e journée de Ligue 1. Et pour cause, l’ancien capitaine d’Angers est titulaire ce mardi pour le match contre le Niger à 19 heures. La preuve qu’il n’est plus blessé, après avoir été aperçu en béquille suite à un gros coup reçu à la cheville.
Articles Recommandés
L2 Nantes Vendu A Paulo Tavares Premier Avis Negatif
FC Nantes

L2 : Nantes vendu à Paulo Tavares, premier avis négatif

Le Remplacant De Neuer Joue En Ligue 1 Cest Surprenant
Ligue 1

Le remplaçant de Neuer joue en Ligue 1, c'est surprenant

Real Le Depart De Kylian Mbappe Annonce Pour Lete 2027
Liga

Real : Le départ de Kylian Mbappé annoncé pour l'été 2027

Ol Lyon Tente A 100 Lenorme Coup Endrick
OL

OL : Lyon tente à 100% l'énorme coup Endrick

Fil Info

L2 : Nantes vendu à Paulo Tavares, premier avis négatif
Le remplaçant de Neuer joue en Ligue 1, c'est surprenant
Real : Le départ de Kylian Mbappé annoncé pour l'été 2027
OL : Lyon tente à 100% l'énorme coup Endrick
EdF : Zidane pète un câble contre un ancien cadre de Deschamps
Portugal : Cristiano Ronaldo exige le renvoi de Jorge Jesus
Manchester City viré 5 ans de Premier League, ça va très loin
L'OL valide un départ majeur cet hiver
EdF : Zidane l'a vu à l'œuvre, il ne va pas le rappeler

Derniers commentaires

Manchester City viré 5 ans de Premier League, ça va très loin

😅😅😅😅

OL : 27 millions d’euros, le transfert qui fait peur à Michele Kang

Et son salaire c'est OpenData ??? L'IAne de Jane pas vouloir donner tard zan...

OM : Abdelli sera opérationnel à Troyes

Benatia s'est vanté récemment d'avoir tenté de faire venir Da Cunha qui a brillé avec l'équipe de France. Bizarrement on le voit pas faire son coq pour rappeler que c'est lui qui a fait venir Abdelli. Mdr

Real : Le départ de Kylian Mbappé annoncé pour l'été 2027

A moins ..... qu'il remplace Harry Kane en fin de contrat au Bayern Olise à côté de lui

Real : Le départ de Kylian Mbappé annoncé pour l'été 2027

Et sans c1 !!! Il se compare a cr7 mais il en est très très loin. C est un bon joueur mais pas un crack .tel messi cr7 ou Ronaldo.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading