EL : L'OM évite les monstres mais croise aussi Leverkusen

Le tirage au sort a plutôt été raisonnable avec l'Olympique de Marseille concernant la phase de ligue de la Ligue Europa. A noter que l'OM affrontera le Bayer Leverkusen comme l'OL.

Les adversaires de l'OM durant cette première phase de la Ligue Europa sont l'Olympiakos, le Bayer Leverkusen, Anderlecht, le Celtic Glasgow, Celta Vigo, Sturm Graz, Levski Sofia et Besiktas.