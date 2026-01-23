ICONSPORT_278179_0020

Trois mois sans jouer, il va quitter l'OM

OM23 janv. , 13:40
parNathan Hanini
0
Alors que le mercato hivernal bat son plein, l’Olympique de Marseille pourrait se séparer de Ulisses Garcia, qui n'a pas joué depuis le 5 novembre. L’international suisse est sur les tablettes de l’Hellas Vérone.
En manque de temps de jeu cette saison du côté de l’Olympique de Marseille, Ulisses Garcia va quitter la cité phocéenne selon la presse italienne. Le journaliste Nicolò Schira dévoile sur X (anciennement Twitter) que le club de l’Hellas Vérone souhaite trouver un accord pour le prêt avec option d’achat du Suisse. « Vérone est en pourparlers avec l'Olympique de Marseille concernant le prêt du latéral gauche Ulisses Garcia avec option d'achat, qui deviendra obligatoire sous certaines conditions », dévoile Nicolò Schira.

Ulisses Garcia, un objectif Coupe du monde

La formation italienne joue son maintien en Serie A cette saison et elle veut à tout prix renforcer son secteur défensif. Lanterne rouge dans l’élite du football italien, les Jaune et Bleu comptent trois points de retard sur la Fiorentina, premier non relégable. De son côté, l’OM a donc une chance de trouver une porte de sortie à Ulisses Garcia. Le latéral de 30 ans ne compte que 325 minutes de jeu toutes compétitions confondues cette saison avec Marseille. Acheté pour 4 ME en provenance des Youngs Boys de Berne, le défenseur de 30 ans va avoir du mal à être vendu à ce niveau.
En fin de contrat en 2028, le Suisse doit quitter la cité phocéenne pour du temps de jeu. De son côté, la formation de Roberto de Zerbi pourrait libérer de la masse salariale avec un départ. De plus, Garcia doit retrouver le rectangle vert pour espérer faire partie de la liste de la NATI pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord cet été. Il n'a plus été appelé depuis le 7 juin 2025 et n’a pas disputé les matchs éliminatoires. Désormais un accord devra être trouvé entre le joueur et les deux clubs concernés.

Lire aussi

Emerson blessé, l’OM poussé vers SessegnonEmerson blessé, l’OM poussé vers Sessegnon
0
Articles Recommandés
Edouard Mendy
CAN 2025

Le Maroc obsédé par les serviettes, le Sénégal se marre

ICONSPORT_242950_0560
OM

Rabiot viré par l'OM, le terrible aveu signé De Zerbi

menace au mercato il supplie l asse batubinsika 391810
ASSE

Nouvel accord, l’ASSE enchaîne au mercato

Fil Info

23 janv. , 15:00
Le Maroc obsédé par les serviettes, le Sénégal se marre
23 janv. , 14:30
Rabiot viré par l'OM, le terrible aveu signé De Zerbi
23 janv. , 14:00
Nouvel accord, l’ASSE enchaîne au mercato
23 janv. , 13:20
Cette pépite du Real à 100 ME a choisi la France
23 janv. , 13:00
Gonçalo Ramos, le PSG en a marre
23 janv. , 12:40
L'OL refuse une énorme plus-value, il reste !
23 janv. , 12:20
Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !
23 janv. , 12:00
Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

Derniers commentaires

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

je suis anti synthetique. Mais en aucun cas Merah ne peut etre critiqué. Tu peux me suivre je ne me suis pas trompé avec les joueurs précedemment critiqués ( Tolisso, Niakhate, Kluivert), vous retournerez tous votre veste pour Merah

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

De plus, on peux sans pb aucun dire qu ele parcours de l'OL est particulierment plus facile qu ecelui de Lille ou de Nice .... Par ex, la seule equipe du top 8 que Lyon a affronté est egalment la seule defaite de Lyon, CQFD

L'OL refuse une énorme plus-value, il reste !

arretez de critiquer Merah, le mec est de 2007. En principe les jeunes jeunes joueurs qui percent sont des joueurs de fulgurence, lui jioue comme un vieux briscard. il y a tres peu de tres jeunes joueurs qui joiuent a son poste. c'est un phenomène. Encore hier, des qu'il est sorti, on a subi. En se mettant entre les lignes, en se cachant jamais, il fluidifie le jeu et soulage les autres. Ce n'est pas un hasard si Fonseca le fait jouer

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

Comment comparer des choux et des carottes?? Oui le parcours en europa de Lyon est presque parfait mais on ne peux en aucun cas le comparer avec les sardines ou les parisiens qui jouent des adversaires plus forts en champion league

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

D'accord avec ton analyse. Et je vous souhaite (sauf aux trolls de chez vous peut-être) d'aller au bout. C'est sûr que le retour de Fofana couplé à la qualif d'Endricks va vous faire du bien. Vous aurez même un problème de riche avec Fofana et Moreira si j'ai bien compris. Mais tant mieux. Il vaut mieux ça que ne pas savoir qui mettre.^^ Edit: c'est juste que ce pisse-froid passe son temps à dénigrer et à vouloir relativiser chaque bon résultat que l'on fait.... Son auto-satisfaction et sa conclusion déplacée m'a fait réagir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading