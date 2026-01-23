Trois mois sans jouer, il va quitter l'OM

Alors que le mercato hivernal bat son plein, l’Olympique de Marseille pourrait se séparer de Ulisses Garcia, qui n'a pas joué depuis le 5 novembre. L’international suisse est sur les tablettes de l’Hellas Vérone.

Vérone est en pourparlers avec l'Olympique de Marseille concernant le prêt du latéral gauche Ulisses Garcia avec option d'achat, qui deviendra obligatoire sous certaines conditions », dévoile Nicolò Schira. En manque de temps de jeu cette saison du côté de l’Olympique de Marseille, Ulisses Garcia va quitter la cité phocéenne selon la presse italienne. Le journaliste Nicolò Schira dévoile sur X (anciennement Twitter) que le club de l’Hellas Vérone souhaite trouver un accord pour le prêt avec option d’achat du Suisse. «, dévoile Nicolò Schira.

Ulisses Garcia, un objectif Coupe du monde

La formation italienne joue son maintien en Serie A cette saison et elle veut à tout prix renforcer son secteur défensif. Lanterne rouge dans l’élite du football italien, les Jaune et Bleu comptent trois points de retard sur la Fiorentina, premier non relégable. De son côté, l’OM a donc une chance de trouver une porte de sortie à Ulisses Garcia. Le latéral de 30 ans ne compte que 325 minutes de jeu toutes compétitions confondues cette saison avec Marseille. Acheté pour 4 ME en provenance des Youngs Boys de Berne, le défenseur de 30 ans va avoir du mal à être vendu à ce niveau.

En fin de contrat en 2028, le Suisse doit quitter la cité phocéenne pour du temps de jeu. De son côté, la formation de Roberto de Zerbi pourrait libérer de la masse salariale avec un départ. De plus, Garcia doit retrouver le rectangle vert pour espérer faire partie de la liste de la NATI pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord cet été. Il n'a plus été appelé depuis le 7 juin 2025 et n’a pas disputé les matchs éliminatoires. Désormais un accord devra être trouvé entre le joueur et les deux clubs concernés.