Emerson blessé, l’OM poussé vers Sessegnon

L'OM a besoin d'un arrière gauche après la blessure d'Emerson. Un bon plan tout droit venu d'Angleterre est plébiscité.

Bonne pioche de l’été dernier, Emerson s’est blessé au mauvais moment, à l’heure où l’OM va enchainer les matchs cruciaux au coeur de l’hiver. Depuis sa blessure, l’Italo-Brésilien attend le verdict définitif sur son absence, mais le silence du club provençal ne dit rien de bon. A tel point que Pablo Longoria réfléchit à recruter un arrière gauche, pour ne pas avoir à bricoler le reste de la saison à ce poste où aucune doublure ne fait véritablement l’unanimité. Facundo Medina peut dépanner, mais l’ancien lensois est beaucoup plus à l’aise dans l’axe.

Sessegnon, la bonne pioche de l'OM

Recruter un joueur majeur capable de tenir ce poste d’arrière gauche sur le long terme est une option étudiée par l’OM. Et concernant le joueur à faire venir, une campagne est en cours chez les supporters qui aimeraient bien voir leur club étudier la candidature de Ryan Sessegnon. Ancien grand espoir de Fulham, le défenseur de 25 ans a connu un début de carrière explosif avec une arrivée à Tottenham pour 27 ME en 2019. La suite fut plus compliquée, mais c’est de nouveau à Fulham qu’il s’est relancé depuis 2024. A six mois de la fin de son contrat, il sera disponible pour un montant revu à la baisse, même si c’est un joueur très important des Cottagers. En dehors d’une blessure à la cuisse en décembre, il a toujours été titulaire, au poste d’arrière gauche ou de milieu gauche.

Le forcing est très présent sur les réseaux sociaux pour envoyer l’OM sur la piste du natif de Londres, qui a déjà vécu une courte expérience à l’étranger du côté d’Hoffenheim. Solide physiquement et encore jeune, Sessegnon était dans le viseur de Crystal Palace l’été dernier, mais avait décidé de rester à Fulham. A noter que le club anglais possède une option pour prolonger son contrat d’une saison s’il le souhaite, ce qui pourrait compliquer un éventuel intérêt de l’OM.