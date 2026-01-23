ICONSPORT_275746_0083 (1)

Emerson blessé, l’OM poussé vers Sessegnon

OM23 janv. , 9:40
parGuillaume Conte
5
L'OM a besoin d'un arrière gauche après la blessure d'Emerson. Un bon plan tout droit venu d'Angleterre est plébiscité.
Bonne pioche de l’été dernier, Emerson s’est blessé au mauvais moment, à l’heure où l’OM va enchainer les matchs cruciaux au coeur de l’hiver. Depuis sa blessure, l’Italo-Brésilien attend le verdict définitif sur son absence, mais le silence du club provençal ne dit rien de bon. A tel point que Pablo Longoria réfléchit à recruter un arrière gauche, pour ne pas avoir à bricoler le reste de la saison à ce poste où aucune doublure ne fait véritablement l’unanimité. Facundo Medina peut dépanner, mais l’ancien lensois est beaucoup plus à l’aise dans l’axe.

Sessegnon, la bonne pioche de l'OM

Recruter un joueur majeur capable de tenir ce poste d’arrière gauche sur le long terme est une option étudiée par l’OM. Et concernant le joueur à faire venir, une campagne est en cours chez les supporters qui aimeraient bien voir leur club étudier la candidature de Ryan Sessegnon. Ancien grand espoir de Fulham, le défenseur de 25 ans a connu un début de carrière explosif avec une arrivée à Tottenham pour 27 ME en 2019. La suite fut plus compliquée, mais c’est de nouveau à Fulham qu’il s’est relancé depuis 2024. A six mois de la fin de son contrat, il sera disponible pour un montant revu à la baisse, même si c’est un joueur très important des Cottagers. En dehors d’une blessure à la cuisse en décembre, il a toujours été titulaire, au poste d’arrière gauche ou de milieu gauche.
Le forcing est très présent sur les réseaux sociaux pour envoyer l’OM sur la piste du natif de Londres, qui a déjà vécu une courte expérience à l’étranger du côté d’Hoffenheim. Solide physiquement et encore jeune, Sessegnon était dans le viseur de Crystal Palace l’été dernier, mais avait décidé de rester à Fulham. A noter que le club anglais possède une option pour prolonger son contrat d’une saison s’il le souhaite, ce qui pourrait compliquer un éventuel intérêt de l’OM.
K. Sessegnon

K. Sessegnon

EnglandAngleterre Âge 25 Défenseur

Premier League

2025/2026
Matchs15
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_282991_0065
OM

Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !

ICONSPORT_282905_0040
PSG

Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

ICONSPORT_283063_0041
OL

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

ICONSPORT_282991_0455
OM

« Pour De Zerbi, c’est vrai », Manchester United attaque l’OM

Fil Info

23 janv. , 12:20
Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !
23 janv. , 12:00
Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho
23 janv. , 11:40
OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !
23 janv. , 11:20
« Pour De Zerbi, c’est vrai », Manchester United attaque l’OM
23 janv. , 11:11
Officiel : Quinten Timber signe à l’OM
23 janv. , 11:00
CAN 2025 : Le Maroc fait la paix avec le Sénégal
23 janv. , 10:30
Botafogo et l'OL unis contre Textor
23 janv. , 10:00
Un énorme clash PSG-Dembélé, l'Allemagne l’annonce

Derniers commentaires

« Pour De Zerbi, c’est vrai », Manchester United attaque l’OM

C'est faux, il l'a dit lui même

Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !

Vous avez fini vos conneries y'a aucune clause

Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

MDR "une offre déraisonnable ferait réfléchir Nasser" 100 M c'est un pourboire pour Pacho. Même le double on réfléchit pas pour refuser. C'est fini le temps ou Papi Perez pouvait faire ce qu'il veut.

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

Si si tu tacle pas pareil, tu mets pas le même investissement, et puis y en a qui sont plus ou moins a l'aise sur synthétique de part leur formation. Certain on fait beaucoup de synthetique dans leur jeunesse, ca leur donne un avantage. Je ne jugerai Karabec que sur un vrai terrain.

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

Ne pas y croire serait une connerie.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading